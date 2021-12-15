Археологи виявили 2000-річну синагогу на місці народження Марії Магдалини

За словами вчених, послідовниця Ісуса, можливо, відвідувала цю синагогу, яка розташовувалася в стародавньому місті Магдала в Ізраїлі.

У місті Магдала, де, як вважають учені, народилася згадана в Біблії послідовниця Ісуса Марія Мадалина, археологи виявили давню синагогу, якій 2000 років. У синагозі є головний зал і ще два окремі приміщення менших розмірів. Під час будівництва релігійної будівлі використовували вулканічний базальт, вапняк і гіпс, повідомляє Daily Mail.

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"Ця знахідка проливає світло на соціальне та релігійне життя євреїв того часу. Цю будівлю вони використовували не тільки для релігійних обрядів, а й для громадських зборів. Можливо, навіть Марія Магдалина відвідувала цю синагогу", — говорить Діна Авшалом-Горні з університету Хайфи.

Фото: Daily Mail

За словами вчених, у цій синагозі шість колон підтримували дах, а стіни були прикрашені яскравими візерунками. На місці розкопок археологи також виявили керамічні свічники, скляні чаші та кам'яний посуд, який використовували для релігійних обрядів.

Цікавим є той факт, що ще у 2009 році археологи виявили подібну синагогу на відстані майже 200 метрів від цієї будівлі.

Фото: Daily Mail

Стародавнє місто Магадала також відоме як основна база повстанців, які протистояли римським завойовникам під час Першої єврейсько-римської війни (66–73 рр. н.е.).

Також це місто згадується в Біблії як місце народження Марії Магдалини. У Біблії її описують як повію, яка змінює свій спосіб життя після зустрічі з Ісусом. Вона подорожувала з ним, була свідком його розп'яття й однією з перших дізналася про його воскресіння.

Як раніше писав Фокус, біля Галілейського моря археологи знайшли мозаїку з "дивом Ісуса" в зруйнованій церкві, яка згоріла в 700 році н.е. Мозаїку виявили під час розкопок у стародавньому місті Гіппос, що на півночі Ізраїлю. На мозаїці зображено одне з чудес Ісуса, описане в Біблії, коли він нагодував тисячі людей невеликою кількістю хліба та риби.

Також у 2019 році археологи виявили біблійне місто, у якому Давид ховався від царя Саула. Вчені знайшли в пустелі Негев місто Секелаг, яке згадується в Біблії.