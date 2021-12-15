Археологи виявили 2000-річну синагогу на місці народження Марії Магдалини
За словами вчених, послідовниця Ісуса, можливо, відвідувала цю синагогу, яка розташовувалася в стародавньому місті Магдала в Ізраїлі.
У місті Магдала, де, як вважають учені, народилася згадана в Біблії послідовниця Ісуса Марія Мадалина, археологи виявили давню синагогу, якій 2000 років. У синагозі є головний зал і ще два окремі приміщення менших розмірів. Під час будівництва релігійної будівлі використовували вулканічний базальт, вапняк і гіпс, повідомляє Daily Mail.
"Ця знахідка проливає світло на соціальне та релігійне життя євреїв того часу. Цю будівлю вони використовували не тільки для релігійних обрядів, а й для громадських зборів. Можливо, навіть Марія Магдалина відвідувала цю синагогу", — говорить Діна Авшалом-Горні з університету Хайфи.
За словами вчених, у цій синагозі шість колон підтримували дах, а стіни були прикрашені яскравими візерунками. На місці розкопок археологи також виявили керамічні свічники, скляні чаші та кам'яний посуд, який використовували для релігійних обрядів.
Цікавим є той факт, що ще у 2009 році археологи виявили подібну синагогу на відстані майже 200 метрів від цієї будівлі.
Стародавнє місто Магадала також відоме як основна база повстанців, які протистояли римським завойовникам під час Першої єврейсько-римської війни (66–73 рр. н.е.).
Також це місто згадується в Біблії як місце народження Марії Магдалини. У Біблії її описують як повію, яка змінює свій спосіб життя після зустрічі з Ісусом. Вона подорожувала з ним, була свідком його розп'яття й однією з перших дізналася про його воскресіння.
Як раніше писав Фокус, біля Галілейського моря археологи знайшли мозаїку з "дивом Ісуса" в зруйнованій церкві, яка згоріла в 700 році н.е. Мозаїку виявили під час розкопок у стародавньому місті Гіппос, що на півночі Ізраїлю. На мозаїці зображено одне з чудес Ісуса, описане в Біблії, коли він нагодував тисячі людей невеликою кількістю хліба та риби.
Також у 2019 році археологи виявили біблійне місто, у якому Давид ховався від царя Саула. Вчені знайшли в пустелі Негев місто Секелаг, яке згадується в Біблії.