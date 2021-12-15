Ученые 16 лет пытались опровергнуть теорию Эйнштейна: что из этого вышло

Чтобы понять, как гравитация влияет на ткань пространства-времени, исследователи много лет наблюдали за парой пульсаров, о существовании которых Эйнштейн не мог знать.

Международная группа ученых вместо того, чтобы опровергнуть, подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна. Интересен тот факт, что ученые использовали для этого космические объекты, о существовании которых даже не догадывался сам ученый. Исследователи изучали пару пульсаров с помощью радиотелескопов, чтобы понять, как гравитация влияет на ткань пространства-времени, сообщает Study Finds.

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Ученые 16 лет наблюдали за звездной системой, которая состоит из пары пульсаров, которые находятся на расстоянии 3 000 световых лет от нас. Это достаточно редкий тип звездных систем, но они как нельзя лучше подходят для проверки выводов Альберта Эйнштейна.

С тех пор как Эйнштейн представил свои теории о том, как пространство и время связаны (специальная теория относительности), а затем о том, как гравитация влияет на эти отношения (общая теория относительности), ученые пытались найти в них изъян.

"Мы изучили эту звездную систему, которая является настоящей лабораторией для проверки теории относительности Эйнштейна вследствие очень сильных гравитационных полей в окрестностях этих объектов. Оказалось, что Эйнштейн был прав. Наши наблюдения полностью совпадают с выводами ученого", — говорит Майкл Крамер из Института радиоастрономии Макса Планка.

[ + – ] Ученые использовали для этого космические объекты, о существовании которых даже не догадывался сам ученый Фото: SciTechDaily

Система из двух пульсаров

Двойная звездная система состоит из двух пульсаров, которые вращаются вокруг друг друга со скоростью около 1 миллиона км/ч. На один оборот уходит 147 минут. Один из звезд-пульсаров вращается со скоростью примерно 44 раза в секунду, а его звезда-компаньон вращается со скоростью примерно 3 раза в секунду. Ученые говорят, что движение этих двух пульсаров друг вокруг друга делает проверку теории относительности одной из самых точных из когда-либо проводившихся.

"Пульсар — это сильно намагниченная вращающаяся компактная звезда, которая выпускает пучки электромагнитного излучения из своих магнитных полюсов", — говорит Роберт Фердман из Университета Восточной Англии.

По словам ученого, эти пульсары тяжелее, чем Солнце, но их диаметр составляет всего около 25 км, поэтому они являются невероятно плотными объектами, которые излучают радиолучи.

Несмотря на то, что Эйнштейн не знал о существовании пульсаров и у него не было оборудования для измерения гравитационных сил в космосе, исследование показывает, что теория Эйнштейна предсказала все наблюдения ученых с почти идеальной точностью (99,99%).

Предсказание общей теории относительности

Общая теория относительности предсказывала, что две нейтронные звезды будут излучать гравитационные волны при движении вокруг общего центра масс, что приведет к уменьшению орбитальной энергии, сближению звезд и уменьшению орбитального периода.

"В будущем, когда появятся более мощные радиотелескопы, возможно, мы все же сможем найти отклонение от общей теории относительности", — говорит Крамер.

Фокус писал о семи идеях Альберта Эйнштейна, которые изменили мир. Среди них специальная теория относительности, которая полностью изменила представление физиков о пространстве и времени. А также знаменитое уравнение E = mc2, которое является самой знаменитой математической формулой в мире.

Напоминаем, что астрономы обнаружили новый пульсар на расстоянии более 22 тысяч световых лет от нас. Этот пульсар называется "черная вдова" и это первый радиопульсар, обнаруженный в шаровом звездном скоплении NGC 6712.