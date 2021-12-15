Учені 16 років намагалися спростувати теорію Ейнштейна: що з цього вийшло

Щоб зрозуміти, як гравітація впливає на тканину простору-часу, дослідники багато років спостерігали за парою пульсарів, про існування яких Ейнштейн не міг знати.

Міжнародна група вчених, замість спростувати, підтвердила загальну теорію відносності Ейнштейна. Цікавим є той факт, що вчені використовували для цього космічні об'єкти, про існування яких навіть не здогадувався сам учений. Дослідники вивчали пару пульсарів за допомогою радіотелескопів, щоб зрозуміти, як гравітація впливає на тканину простору-часу, повідомляє Study Finds.

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Учені 16 років спостерігали за зоряною системою, що складається з пари пульсарів, що перебувають на відстані 3000 світлових років від нас. Це досить рідкісний тип зоряних систем, але вони якнайкраще підходять для перевірки висновків Альберта Ейнштейна.

Із того часу, як Ейнштейн представив свої теорії про те, як простір і час пов'язані (спеціальна теорія відносності), а потім про те, як гравітація впливає на ці відносини (загальна теорія відносності), вчені намагалися знайти в них недолік.

"Ми вивчили цю зіркову систему, яка є справжньою лабораторією для перевірки теорії відносності Ейнштейна внаслідок дуже сильних гравітаційних полів на околицях цих об'єктів. Виявилося, що Ейнштейн мав рацію. Наші спостереження повністю збігаються з висновками вченого", — каже Майкл Крамер sз Інституту радіоастрономії Макса Планка.

[ + – ] Учені використали для цього космічні об'єкти, про існування яких навіть не здогадувався вчений Фото: SciTechDaily

Система з двох пульсарів

Подвійна зоряна система складається з двох пульсарів, що обертаються навколо один одного зі швидкістю близько 1 мільйона км/год. На один оборот іде 147 хвилин. Одна із зірок-пульсарів обертається зі швидкістю приблизно 44 рази на секунду, а її зірка-компаньйон обертається зі швидкістю приблизно 3 рази на секунду. Вчені кажуть, що рух цих двох пульсарів один навколо одного робить перевірку теорії відносності однію з найточніших із тих, що коли-небудь проводилися.

"Пульсар — це сильно намагнічена компактна зірка, що обертається, яка випускає пучки електромагнітного випромінювання зі своїх магнітних полюсів", — говорить Роберт Фердман із Університету Східної Англії.

За словами вченого, ці пульсари важчі, ніж Сонце, але їхній діаметр становить всього близько 25 км, тому вони є неймовірно щільними об'єктами, які випромінюють радіопромені.

Незважаючи на те, що Ейнштейн не знав про існування пульсарів і в нього не було обладнання для вимірювання гравітаційних сил у космосі, дослідження показує, що теорія Ейнштейна передбачила всі спостереження вчених із майже ідеальною точністю (99,99%).

Передбачення загальної теорії відносності

Загальна теорія відносності передбачала, що дві нейтронні зірки випромінюватимуть гравітаційні хвилі під час руху навколо загального центру мас, що призведе до зменшення орбітальної енергії, зближення зірок і зменшення орбітального періоду.

"У майбутньому, коли з'являться потужніші радіотелескопи, можливо, ми все ж таки зможемо знайти відхилення від загальної теорії відносності", — говорить Крамер.

Фокус писав про сім ідей Альберта Ейнштейна, які змінили світ. Серед них спеціальна теорія відносності, яка повністю змінила уявлення фізиків про простір і час. А також знамените рівняння E = mc2, яке є найвідомішою математичною формулою у світі.

Нагадуємо, що астрономи виявили новий пульсар на відстані понад 22 тисячі світлових років від нас. Цей пульсар називається "чорна вдова", і це перший радіопульсар, виявлений у кульовому зоряному скупченні NGC 6712.