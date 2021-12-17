Не в размере дело. Ученые определили фактор, который делает метеориты опасными

В своем новом исследовании эксперты хотели понять, почему одни метеориты вызывали массовое вымирание, подобное тому, которое погубило динозавров, а другие оказывались менее смертоносными.

То, насколько смертоносным будет воздействие столкновения зависит не только от его размера, но и состава камней, в которые ударяет метеорит, когда прибывает на Землю, пишет Daily Mail.

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Метеорит — довольно небольшой космический объект из межпланетного пространства, "выживший" после прохождения через атмосферу Земли и приземлившийся на ее поверхность. Некоторые метеориты содержат крошечные частицы, которые образовались вокруг других звезд, существовавших еще до появления нашего Солнца.

На протяжении 4,5 миллиардов лет своей истории Земля подвергалась бомбардировке камнями из космоса, в результате чего образовалась атмосферная пыль, а сама поверхность Земли покрылась обломками.

В ходе своего нового исследования ученые хотели выяснить, почему одни метеориты вызвали массовое вымирание, подобное тому, которое погубило динозавров, а другие оказались менее смертоносными.

Исследователи из Ливерпульского университета проанализировали выбросы пыли, полученные в результате 44 столкновений за последние 600 миллионов лет. Так они обнаружили, что те удары которые попадали в камни, богатые калиевым полевым шпатом, всегда приводили к массовому вымиранию, независимо от размера самого метеорита.

Калиевый полевой шпат — минерал, играющий ключевую роль в событиях массового вымирания. Он нетоксичен, но действует как мощный аэрозоль, который образует лед и сильно влияет на динамику облаков. В результате он может привести к тому, что облака начнут пропускать больше солнечной радиации, которая, в свою очередь, нагревает планету и изменяет климат. Более того, когда это происходит, атмосфера также становится более чувствительной к потеплению от выбросов парниковых газов.

"Ученые на протяжении многих лет пытались узнать, почему одни метеориты приводят к массовым вымираниям, а другие, в разы крупные, нет. Во время четвертого по величине удара, который образовал кратер диаметром 48 км, жизнь на Земле продолжилась в обычном русле, тогда как столкновение в половину меньшего размера привел к массовому вымиранию всего 5 миллионов лет назад", — рассказал соавтор исследования седиментолог доктор Крис Стивенсон из Ливерпульского университета.

Стоит отметить, что седиментология — наука, изучающая физические и химические свойства осадочных горных пород и процессы, участвующие в их образовании.

В результате эксперты выяснили, что каждый раз, когда метеорит любого размера ударяется о камни, богатые калиевым полевым шпатом, это коррелирует с событием массового вымирания.

По мнению ученых, их работа открывает совершенно новое направление исследований, в том числе и то, что именно убивает жизнь во время каждого столкновения.

"Не стоит забывать, что современная деятельность человека приводит к подобным последствиям с увеличением выбросов минеральных аэрозолей в атмосферу", — заключил Стивенсон.

Напомним, что недавно исследователям удалось выяснить в какое конкретное время года упал астероид, убивший всех динозавров. Как оказалось, удар произошел весной или ранним летом. Ученые пришли к такому выводу, исследовав кости рыб, благодаря чему они узнали их жизненный цикл и время, когда они погибли.

Также в ходе исследования, проведенного в 2019 году, эксперты выяснили, что помимо массового вымирания астероид Чикшулуб привел еще и к гигантскому цунами с волнами высотой до 1,5 км.