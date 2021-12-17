Не в розмірі справа. Учені визначили фактор, який робить метеорити небезпечними

У своєму новому дослідженні експерти хотіли зрозуміти, чому одні метеорити викликали масове вимирання, подібне до того, що занапастило динозаврів, а інші виявлялися менш смертоносними.

Те, наскільки смертоносним буде вплив зіткнення залежить не тільки від його розміру, а й складу каміння, в яке вдаряє метеорит, коли прибуває на Землю, пише Daily Mail.

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Метеорит — досить невеликий космічний об'єкт із міжпланетного простору, який "вижив" після проходження через атмосферу Землі та приземлився на її поверхню. Деякі метеорити містять крихітні частинки, які утворилися навколо інших зірок, що існували ще до появи Сонця.

Протягом 4,5 мільярдів років своєї історії Земля бомбардувалася камінням із космосу, внаслідок чого утворився атмосферний пил, а поверхня Землі вкрилася уламками.

У процесі свого нового дослідження вчені хотіли з'ясувати, чому одні метеорити викликали масове вимирання, подібне до того, що занапастило динозаврів, а інші виявилися менш смертоносними.

Дослідники з університету Ліверпуля проаналізували викиди пилу, отримані внаслідок 44 зіткнень за останні 600 мільйонів років. Так вони з'ясували, що ті удари, які потрапляли в каміння, багаті на калієвий польовий шпат, завжди призводили до масового вимирання, незалежно від розміру метеорита.

Калієвий польовий шпат — мінерал, що грає ключову роль у подіях масового вимирання. Він нетоксичний, але діє як потужний аерозоль, який утворює лід і сильно впливає на динаміку хмар. Унаслідок він може призвести до того, що хмари почнуть пропускати більше сонячної радіації, яка, зі свого боку, нагріває планету та змінює клімат. Більш того, коли це відбувається, атмосфера також стає більш чутливою до потепління викидів парникових газів.

"Учені протягом багатьох років намагалися дізнатися, чому одні метеорити призводять до масових вимирань, а інші, в рази більші, ні. Під час четвертого за величиною удару, який утворив кратер діаметром 48 км, життя на Землі продовжилося у звичайному руслі, тоді як зіткнення в половину меншого розміру призвело до масового вимирання всього 5 мільйонів років тому", — розповів співавтор дослідження седиментолог доктор Кріс Стівенсон із Ліверпульського університету.

Варто зазначити, що седиментологія — наука, що вивчає фізичні та хімічні властивості осадових гірських порід і процеси, що беруть участь в їх утворенні.

Унаслідок експерти з'ясували, що кожного разу, коли метеорит будь-якого розміру вдаряється об каміння, багате на калієвий польовий шпат, це корелює з подією масового вимирання.

На думку вчених, їхня робота відкриває зовсім новий напрямок досліджень, зокрема й те, що саме вбиває життя під час кожного зіткнення.

"Не варто забувати, що сучасна діяльність людини призводить до подібних наслідків зі збільшенням викидів мінеральних аерозолів в атмосферу", — сказав Стівенсон.

Нагадаємо, що нещодавно дослідникам вдалося з'ясувати, в яку конкретну пору року впав астероїд, який убив усіх динозаврів. Як з'ясувалося, удар стався навесні чи раннім літом. Учені дійшли такого висновку, дослідивши кістки риб, завдяки чому вони дізналися їх життєвий цикл і час, коли вони загинули.

Також у процесі дослідження, проведеного в 2019 році, експерти з'ясували, що крім масового вимирання астероїд Чікшулуб призвів ще й до гігантського цунамі з хвилями заввишки до 1,5 км.