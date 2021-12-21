Вместе весело шагать. У сверхмассивной дыры в Млечном Пути может быть тайный друг

По словам американского астрофизика, у черной дыры Стрелец A* может быть "напарник", — черная дыра меньших размеров.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выдвинули теорию, что рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A*, которая находится в центре нашей галактики может находится еще одна черная дыра меньшего размера, которая вращается вокруг гиганта, сообщает Futurism.

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Смадар Наоз и ее коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считают, что большинство галактик вращаются вокруг не одной, а двух черных дыр. Это похоже не существование двойных звездных систем, только в этом случае имеется одна сверхмассивная черная дыра в центре галактики и одна черная дыра меньших размеров.

Современная концепция формирования галактик говорит о том, что примерно через 100 млн лет после Большого взрыва, начали умирать первые звезды. Они создали первые черные дыры. У них было очень сильное гравитационное притяжение и эти дыры стали центром современных галактик.

[ + – ] В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Ее масса примерно в 4 млн раз больше массы нашего Солнца Фото: ESA

Две, а не одна

"В ходе космической эволюции, галактики сталкивались и сливались друг с другом. Эти процессы привели к появлению сверхмассивных черных дыр’, — говорит Наоз.

Но, возможно, эти межгалактические слияния и поглощения создали не одну, а две черные дыры. Одна из которых сверхмассивная, а вторая намного меньше, говорят ученые.

Пока что признаков черной дыры-компаньона не обнаружили. По словам Наоз, астрономы активно изучают местность вокруг черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. В частности, особому исследованию подвергается звезда SO-2, которая вращается вокруг черной дыры.

"Если бы там была вторая черная дыра ее бы уже обнаружили. Хотя меньшая черная дыра все еще может там быть. Просто ее еще не нашли. Возможно она не сильно меняет орбиту звезды SO-2, чтобы мы могли обнаружить влияние этой дыры и соответственно присутствие", — говорит Наоз.

[ + – ] На изображении космического телескопа Хаббл видно столкновение двух больших галактик. Они медленно превращаются в гигантскую эллиптическую галактику Фото: NASA

Как их обнаружить?

И все таки, если в центре нашей галактики существует пара черных дыр, то они должны излучать гравитационные волны. Наземные обсерватории LIGO и Virgo регистрируют гравитационные волны от слияния черных дыр и нейтронных звезд.

"Любые волны, которые выпускает наша гипотетическая пара черных дыр, будут иметь низкие частоты. Слишком низкие для того, чтобы их зафиксировали приборы LIGO и Virgo. Но в будущем в космос будет запущен космический детектор гравитационных волн под названием LISA, который сможет обнаружить эти низкочастотные волны. И станет ясно, в центре Млечного Пути находится одна и ли две черные дыры", — говорит Наоз.

Напоминаем, что астрономы измерили массу черной дыры и обнаружили новую звезду в центре Млечного Пути. Также ученые пытаются найти ответ, как в карликовой галактике существует недавно обнаруженная сверхмассивная черная дыра.