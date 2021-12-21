Разом весело крокувати. У надмасивної діри в Чумацькому Шляху може бути таємний друг

За словами американського астрофізика, у чорної діри Стрілець A* може бути "напарник" — чорна діра менших розмірів.

Учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі висунули теорію, що поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець A*, яка розташована в центрі нашої галактики, може бути ще одна чорна діра меншого розміру, яка обертається навколо гіганта, повідомляє Futurism.

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Смадар Наоз та її колеги з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вважають, що більшість галактик обертаються навколо не однієї, а двох чорних дір. Це схоже не існування подвійних зоряних систем, тільки в цьому випадку є одна надмасивна темна діра в центрі галактики і одна темна діра менших розмірів.

Сучасна концепція формування галактик говорить про те, що через 100 млн років після Великого вибуху почали вмирати перші зірки. Вони створили перші чорні дірки. Вони мали дуже сильне гравітаційне тяжіння, і ці дірки стали центром сучасних галактик.

[ + – ] У центрі нашої галактики є надмасивна чорна діра Стрілець А*. Її маса приблизно в 4 млн разів більша за масу нашого Сонця Фото: Apophis

Дві, а не одна

"Під час космічної еволюції галактики зіштовхувалися і зливалися одна з одною. Ці процеси призвели до появи надмасивних чорних дірок", — говорить Наоз.

Але, можливо, ці міжгалактичні злиття та поглинання створили не одну, а дві чорні дірки. Одна з яких надмасивна, а друга набагато менша, кажуть учені.

Поки що ознак чорної дірки-компаньйона не виявили. За словами Наоз, астрономи активно вивчають місцевість навколо чорної діри Стрілець A* у центрі Чумацького Шляху. Зокрема особливому дослідженню піддається зірка SO-2, яка обертається навколо чорної діри.

"Якби там була друга чорна діра її б уже виявили. Хоча менша чорна діра все ще може там бути. Просто її ще не знайшли. Можливо, вона не сильно змінює орбіту зірки SO-2, щоб ми могли виявити вплив цієї діри та відповідно присутність", — каже Наоз.

[ + – ] На зображенні космічного телескопа Хаббл видно зіткнення двох великих галактик. Вони повільно перетворюються на гігантську еліптичну галактику Фото: ISS

Як їх виявити?

І все ж таки, якщо в центрі нашої галактики існує пара чорних дірок, то вони повинні випромінювати гравітаційні хвилі. Наземні обсерваторії LIGO та Virgo реєструють гравітаційні хвилі від злиття чорних дірок та нейтронних зірок.

"Будь-які хвилі, які випускає наша гіпотетична пара чорних дірок, матимуть низькі частоти. Занадто низькі для того, щоб їх зафіксували прилади LIGO та Virgo. Але в майбутньому в космос буде запущено космічний детектор гравітаційних хвиль під назвою LISA, який зможе виявити ці низькочастотні хвилі. І стане зрозуміло, у центрі Чумацького Шляху одна чи дві чорні дірки", — говорить Наоз.

Нагадуємо, що астрономи виміряли масу чорної дірки та виявили нову зірку в центрі Чумацького Шляху. Також учені намагаються знайти відповідь, як у карликовій галактиці існує нещодавно виявлена надмасивна чорна діра.