Намного раньше, чем думали. Ученые определили время, когда взорвется Солнце

Исследователи назвали точное время, когда жизнь Солнца завершится и все живое на Земле будет уничтожено.

Солнце — звезда, вокруг которой вращаются Земля и другие космические объекты Солнечной системы. Солнце является источником огромного количества энергии, часть которой обеспечивает нашу планету светом и теплом, необходимыми для поддержания жизни, а также определяет погоду, океанские течения, времена года и климат. Однако каким бы Солнце не было для нас важным, оно не долговечно, как и все в нашем мире, пишет Express.

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Несмотря на то, что, по оценкам ученых, наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, недавнее исследование показало, что Солнце ожидает многие изменения, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

Ученые подсчитали, что "жизнь" Солнца в его нынешней стадии эволюции, известной как главная последовательность, закончится примерно через 5 млрд лет. В своей нынешней стадии ядерный синтез водорода внутри Солнца позволяет ему излучать энергию и создавать достаточное давление, чтобы звезда не разрушалась под действием собственной массы.

Как отмечает Паола Теста, астрофизик из Смитсоновской астрофизической обсерватории и Гарвардской обсерватории, возраст нашей звезды составляет меньше 5 млрд лет. По меркам Вселенной, это звезда среднего возраста. В том плане, что ее период существования будет длиться всего около 10 млрд лет.

[ + – ] После того как Солнце сожжет большую часть водорода в своем ядре, оно перейдет к следующей стадии — превращения в красного гиганта

Как именно Солнце умрет?

После того как Солнце сожжет большую часть водорода в своем ядре, оно перейдет к следующей стадии — превращения в красного гиганта. Лишившись возможности производить энергию, ядро начнет разрушаться и станет намного горячее. Тем не менее за его пределами будет все еще доступен водород, поэтому горение водорода продолжится в оболочке, окружающей ядро.

Все более горячее ядро начнет выталкивает наружу внешние слои звезды, заставляя их расширяться и охлаждаться, превращая звезду в красный гигант. Расширяющийся газ постепенно поглотит соседние с Солнцем планеты, Меркурий и Венеру.

В конечном счете, этот газ усилит солнечные ветры до такой степени, что они разрушат магнитное поле Земли и ее атмосферу, уничтожив все живое на планете.

Напомним, что ранее произошло уникальное событие. Впервые космический аппарат NASA солнечный зонд "Паркер" "коснулся" Солнца, нырнув в самый разреженный и горячий слой атмосферы звезды — солнечную корону.

Позже из снимков аппарата ученые создали небольшое видео, а также отметили на изображениях известные объекты в непривычном ракурсе.