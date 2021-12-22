Набагато раніше, ніж думали. Вчені визначили час, коли вибухне Сонце

Дослідники назвали точний час, коли життя Сонця завершиться і все живе Землі буде знищено.

Сонце – зірка, навколо якої обертаються Земля та інші космічні об'єкти Сонячної системи. Сонце є джерелом величезної кількості енергії, частина якої забезпечує нашу планету світлом та теплом, необхідними для підтримки життя, а також визначає погоду, океанські течії, пори року та клімат. Однак яким би Сонце не було для нас важливим, воно не довговічне, як і все у нашому світі, пише Express.

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Незважаючи на те, що, за оцінками вчених, наша вогненна газова куля зникне через трильйони років, недавнє дослідження показало, що Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

Вчені підрахували, що "життя" Сонця у його нинішній стадії еволюції, відомої як головна послідовність, закінчиться приблизно через 5 млрд років. У своїй нинішній стадії ядерний синтез водню всередині Сонця дозволяє йому випромінювати енергію та створювати достатній тиск, щоби зірка не руйнувалася під дією власної маси.

Як зазначає Паола Теста, астрофізикиня зі Смітсонівської астрофізичної обсерваторії та Гарвардської обсерваторії, вік нашої зірки становить менше ніж 5 млрд років. За мірками Всесвіту, це зірка середнього віку. У тому плані, що її період існування триватиме лише близько 10 млрд років.

[ + – ] Після того, як Сонце спалює більшу частину водню у своєму ядрі, воно перейде до наступної стадії — перетворення на червоного гіганта.

Як саме Сонце помре?

Після того, як Сонце спалить більшу частину водню у своєму ядрі, воно перейде до наступної стадії — перетворення на червоного гіганта. Втративши можливість виробляти енергію, ядро почне руйнуватися і стане набагато гарячіше. Тим не менш, за його межами буде все ще доступний водень, тому горіння водню продовжиться в оболонці, що оточує ядро.

Все більш гаряче ядро почне виштовхувати назовні зовнішні шари зірки, змушуючи їх розширюватися і охолоджуватися, перетворюючи зірку на червоний гігант. Газ, що розширюється, поступово поглине сусідні з Сонцем планети, Меркурій і Венеру.

Зрештою, цей газ посилить сонячні вітри настільки, що вони зруйнують магнітне поле Землі та її атмосферу, знищивши все живе на планеті.

Нагадаємо, що раніше сталася унікальна подія. Вперше космічний апарат NASA сонячний зонд "Паркер" "торкнувся" Сонця, пірнувши в розріджений і гарячий шар атмосфери зірки — сонячну корону.

Згодом зі знімків апарату вчені створили невелике відео, а також відзначили на зображеннях відомі об'єкти в незвичному ракурсі.