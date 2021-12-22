В США одобрили первое в мире инъекционное лекарство для предотвращения ВИЧ

Препарат Apretude представляет собой долгосрочную альтернативу ежедневным таблеткам для профилактики ВИЧ.

Первое в мире инъекционное лекарство для снижения риска заражения ВИЧ одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Инъекционный препарат под названием Apretude является альтернативным вариантом ежедневных таблеток для профилактики ВИЧ. Эти таблетки на 99% эффективны в предотвращении передачи ВИЧ половым путем, но их необходимо принимать каждый день. Новый препарат имеет более длительное действие и его нужно колоть намного реже, сообщает Science Alert.

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Согласно заявлению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США новый препарат нужно вводить людям с высоким риском заражения ВИЧ сначала два раза с перерывом в месяц. А потом еще несколько раз каждые два месяца.

"Этот препарат будет играть решающую роль в борьбе с эпидемией ВИЧ в США. Также он поможет тем людям, которые не могли принимать таблетки ежедневно", — говорит Дебра Бирнкрант из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Фото: BBC

Клинические испытания препарата Apretude показали, что он снижает риск заразится ВИЧ намного лучше, чем таблетки Truvada. Во время первого испытания риск заражения был на 69% ниже, а во время второго испытания результат был уже 90%.

Правда у тех, кто принимал новый препарат обнаружили больше побочных эффектов, чем у тех, кто принимал таблетки. Участники испытания заявили о появлении головных болей, повышении температуры, болях в спине и аллергической реакции в виде сыпи в месте укола.

Препарат Apretude одобрили для использования взрослыми и подростками из группы риска, которые весят не менее 35 кг. Все принимающие препарат должны будут сдавать тесты на ВИЧ перед каждой инъекцией. И каждый раз результат должен быть отрицательным, чтобы избежать риска развития устойчивого к лекарству ВИЧ.

Стоимость нового лекарственного препарата 3700 долларов за дозу или 22 200 долларов в год за шесть доз. Уже в начале 2022 года он поступит к специализированным дистрибьюторам.

Напоминаем, что найден второй человек в мире, чей иммунитет самостоятельно победил ВИЧ.