У США схвалили перші у світі ін'єкційні ліки для запобігання ВІЛ

Препарат Apretude є довгостроковою альтернативою щоденним таблеткам для профілактики ВІЛ.

Перші у світі ін'єкційні ліки для зниження ризику зараження ВІЛ схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США. Ін'єкційний препарат під назвою Apretude є альтернативним варіантом щоденних пігулок для профілактики ВІЛ. Ці таблетки на 99% ефективні у запобіганні передачі ВІЛ статевим шляхом, але їх необхідно приймати щодня. Новий препарат має більш тривалу дію, і його потрібно колоти набагато рідше, повідомляє Science Alert.

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Згідно з заявою Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, новий препарат потрібно вводити людям з високим ризиком зараження ВІЛ спочатку двічі з перервою на місяць. А потім ще кілька разів кожні два місяці.

"Цей препарат гратиме вирішальну роль у боротьбі з епідемією ВІЛ у США. Також він допоможе тим людям, які не могли приймати таблетки щодня", — говорить Дебра Бірнкрант з Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

Клінічні випробування препарату Apretude показали, що він знижує ризик заразитись ВІЛ набагато краще, ніж таблетки Truvada. Під час першого випробування ризик зараження був на 69% нижчим, а під час другого випробування результат був уже 90%.

Щоправда, у тих, хто приймав новий препарат, виявили більше побічних ефектів, ніж у тих, хто приймав таблетки. Учасники випробування заявили про появу головного болю, підвищення температури, болі у спині та алергічну реакцію у вигляді висипки в місці уколу.

Препарат Apretude схвалили для використання дорослими та підлітками із групи ризику, які важать не менше 35 кг. Усі та, хто приймає препарат, повинні будуть складати тести на ВІЛ перед кожною ін'єкцією. І щоразу результат має бути негативним, щоб уникнути ризику розвитку стійкого до ліків ВІЛ.

Вартість нового лікарського препарату 3700 доларів за дозу або 22 200 доларів на рік за шість доз. Вже на початку 2022 року він надійде до спеціалізованих дистриб'юторів.

Нагадуємо, що знайдено другу людину у світі, чий імунітет самостійно переміг ВІЛ.