Помогли метеориты. Ученые выяснили, как на самом деле сформировались Земля и Марс

Ранее считалось, что планеты земной группы сформировались из-за скопления материала из внешней части Солнечной системы, однако, как показало новое исследование — это не так.

В ходе своего нового исследования, команда ученых во главе с ученым Кристофом Буркхардтом из Вестфальского университета имени Вильгельма проанализировала образцы 10 марсианских метеоритов. Марсианские метеориты — это осколки Красной планеты, которые прежде чем попасть на Землю прошли через космос после столкновения с Марсом, пишет Inverse.

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Исследователи изучили изотопный состав титана, циркония и молибдена в образцах, в дополнение к измерениям еще 17 метеоритов Марса. Затем они сравнили состав этих метеоритов с теми, которые попали на Землю из внутренней и внешней Солнечной системы.

Стоит отметить, что во внутренней Солнечной системе находятся планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также пояс астероидов. Внешняя же Солнечная система состоит из Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и их спутников.

Сравнив две группы, исследователи обнаружили, что состав Земли и Марса больше соответствует тем метеоритам, которые происходят из внутренней части Солнечной системы, а не внешней, как считалось ранее.

Основываясь на этом, исследователи пришли к выводу, что планеты земной группы, такие как Земля и Марс, образовались в результате нескольких столкновений между материалом из внутренней Солнечной системы, а не из-за скопления материала из внешней Солнечной системы.

Эти маленькие тела образовали планетарные зародыши размером примерно с Луну, а затем они столкнулись с другими объектами, образовав за миллионы лет планеты земной группы.

Когда дело доходит до понимания того, как сформировались планеты в Солнечной системе, существуют две конкурирующие теории:

Как утверждает классическая теория, пыль во внутренней части Солнечной системы собиралась во все более крупные куски, постепенно достигающие размеров нашей Луны. Столкновения этих планетарных зародышей в конечном итоге, привели к формированию Меркурия, Венере, Земли и Марса. Однако согласно более новой теории, крошечные пылевые камешки мигрировали из внешних областей Солнечной системы к Солнцу. По пути они постепенно накапливались, так и образовав скалистые планеты.

[ + – ] Первый известный марсианский метеорит, обнаруженный в Египте в 1911 году - Нахла

Но, показывая, что состав Земли и Марса аналогичен составу тел внутренней Солнечной системы, новое исследование отвергает идею о том, что материал, сформировавший эти планеты, пришел извне Солнечной системы.

Как показало исследование, Земля и Марс сформировались в основном из материала, который в значительной степени возник во внутренней части Солнечной системы и лишь около 4% их состава составляют материал из внешней части.

И это, по сути, основная причина, почему Земля не является суперземлей, как мы видим в других звездных системах, где многие планеты действительно гигантские. Суперземля — класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов.

В Солнечной системе планеты земной группы относительно малы по сравнению с другими звездными системами, и это может быть связано с Юпитером. Вполне возможно, что Юпитер также сформировался на ранней стадии и заблокировал входящий материал от слияния с планетарными зародышами.

"Юпитер оказался неким щитом и тот факт, что наша планетная система выглядит так, как она выглядит сегодня, обусловлен ранним формированием Юпитера", — заключил Буркхардт.

Напомним, что ранее ученые благодаря исследованию молодой звезды Elias 2-27 в созвездии Змееносца, обнаружили механизмы, отвечающие за формирование планет. Как оказалось, важную роль в этом процессе играют гравитационная нестабильность и общая хаотичность.

Также в ходе своего недавнего исследования эксперты определили фактор, который делает метеориты опасными. Как выяснилось, уровень смертоносности от воздействия удара зависит не только от его размер, но и состава камней, в которые ударяет метеорит, когда прибывает на Землю.