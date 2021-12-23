Допомогли метеорити. Вчені з'ясували, як насправді сформувалися Земля та Марс

Раніше вважалося, що планети земної групи сформувалися через накопичення матеріалу із зовнішньої частини Сонячної системи, проте, як показало нове дослідження, — це не так.

У ході свого нового дослідження команда вчених на чолі з вченим Крістофом Буркхардтом з Вестфальського університету імені Вільгельма проаналізувала зразки 10 марсіанських метеоритів. Марсіанські метеорити – це уламки Червоної планети, які, перш ніж потрапити на Землю, пройшли через космос після зіткнення з Марсом, пише Inverse.

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Дослідники вивчили ізотопний склад титану, цирконію та молібдену в зразках, на додаток до вимірів ще 17 метеоритів Марса. Потім вони порівняли склад цих метеоритів із тими, що потрапили на Землю із внутрішньої та зовнішньої Сонячної системи.

Варто зазначити, що у внутрішній Сонячній системі перебувають планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля та Марс, а також пояс астероїдів. Зовнішня Сонячна система складається з Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна та їхніх супутників.

Порівнявши дві групи, дослідники виявили, що склад Землі та Марса більше відповідає тим метеоритам, які походять із внутрішньої частини Сонячної системи, а не зовнішньої, як вважалося раніше.

На основі цього дослідники дійшли висновку, що планети земної групи, такі як Земля і Марс, утворилися внаслідок кількох зіткнень між матеріалом із внутрішньої Сонячної системи, а не через скупчення матеріалу із зовнішньої Сонячної системи.

Ці маленькі тіла утворили планетарні зародки розміром приблизно з Місяць, а потім зіткнулися з іншими об'єктами, утворивши за мільйони років планети земної групи.

Коли справа доходить до розуміння того, як сформувалися планети в Сонячній системі, існують дві конкуруючі теорії:

Як стверджує класична теорія, пил у внутрішній частині Сонячної системи збирався в дедалі більші шматки, що поступово досягають розмірів нашого Місяця. Зіткнення цих планетарних зародків зрештою призвели до формування Меркурія, Венері, Землі та Марса. Проте згідно з більш новою теорією, крихітні пилові камінці мігрували із зовнішніх областей Сонячної системи до Сонця. Дорогою вони поступово накопичувалися, так і утворивши скелясті планети.

[ + – ] Перший відомий марсіанський метеорит, виявлений у Єгипті у 1911 році.

Але, показуючи, що склад Землі та Марса аналогічний до складу тіл внутрішньої Сонячної системи, нове дослідження відкидає ідею про те, що матеріал, який сформував ці планети, прийшов ззовні Сонячної системи.

Як показало дослідження, Земля і Марс сформувалися в основному з матеріалу, який значною мірою виник у внутрішній частині Сонячної системи, і лише близько 4% їхнього складу — це матеріал із зовнішньої частини.

І це, по суті, основна причина, чому Земля не є суперземлею, як ми бачимо в інших зоряних системах, де багато планет дійсно гігантські. Суперземля — клас планет, маса яких перевищує масу Землі, але значно менша за масу газових гігантів.

У Сонячній системі планети земної групи відносно малі в порівнянні з іншими зірковими системами, і це може бути пов'язане з Юпітером. Цілком можливо, що Юпітер також сформувався на ранній стадії і заблокував матеріал, що входить від злиття з планетарними зародками.

"Юпітер виявився якимось щитом, і той факт, що наша планетна система має такий вигляд, як сьогодні, зумовлена раннім формуванням Юпітера", — сказав Буркхардт.

Нагадаємо, що раніше вчені завдяки дослідженню молодої зірки Elias 2-27 у сузір'ї Змієносця виявили механізми, що відповідають за формування планет. Як виявилося, важливу роль у цьому процесі грають гравітаційна нестабільність і загальна хаотичність.

Також у ході свого недавнього дослідження експерти визначили фактор, який робить метеорити небезпечними. Як з'ясувалося, рівень смертоносності від впливу удару залежить не тільки від його розміру, але й складу каменів, у які вдаряє метеорит, коли прибуває на Землю.