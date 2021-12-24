И снова взялись за старое. Ученые опять готовы искать жизнь в облаках Венеры

Исследователи считают, что жизнь могла создать свою собственную благоприятную среду обитания.

Атмосфера Венеры настолько кислотная, что может без проблем снять кожу с человеческих костей. Но новое исследование предполагает, что жизнь все же может существовать в облаках планеты. Об этом сообщает Science Alert.

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Авторы исследования считают, что капли серной кислоты в облаках Венеры могут быть нейтрализованы настолько, что жизнь на планете все же может существовать.

Ключом к разгадке является аммиак, который возможно, имеет биологическое происхождение на Венере. Его следы были обнаружены зондами при близких пролетах в 1970-х годах. Теперь же ученые утверждают, что небольшое количество аммиака может растворяться в каплях серной кислоты. В процессе часть кислоты превратится в соли, преобразовав жидкие капли в суспензию с кислотностью, которая позволит зародиться жизни.

"В результате этого процесса облака на Венере могут быть не более кислотными, чем некоторые экстремальные среды на Земле, где обитает жизнь. Мы считаем, что жизнь могла создать свою собственную среду обитания на Венере", – говорят авторы исследования из Массачусетского технологического института (MIT).

В облаках Венеры аммиак не должен присутствовать, но все же его сигнал был зарегистрирован на планете. Среди других аномалий также оказались небольшие концентрации кислорода, которых не должно быть на Венере, даже уровни водяного пара были выше ожидаемого уровня.

Химическое моделирование показало, что все эти странные аномалии можно объяснить лишь наличием жизни, производящей аммиак на Венере.

Кроме этого, подобные процесс происходят не только на Земле, но и в наши собственных желудках. Аммиак регулирует кислотную среду в пищеварительной системе человека.

Другими возможными источниками аммиака на Венере могут быть молнии, извержения вулканов или удары метеоритов, но они не могут произвести заметное количество химического вещества. В свою очередь, биологическая жизни вполне способна справиться с задачей.

"Возможно, на Венере существует жизнь, которая видоизменяет свою среду обитания, чтобы сделать ее более гостеприимной" – отмечает планетолог из Массачусетского технологического института Сара Сигер.

Исследователи подчеркивают, что пока не могут утверждать о наличии жизни на Венере, но это интересная гипотеза, которая требует дальнейших наблюдений.

Напомним, совсем недавно на Венере были обнаружены признаки вулканической активности. Один из вулканов на планете может быть активным и производить большое количество газообразного фосфина. Этот газ раньше также приписывали неким организмам, которые могли бы заселять Венеру.