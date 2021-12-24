І знову взялися за старе. Учені знову готові шукати життя у хмарах Венери

Дослідники вважають, що життя могло створити своє власне сприятливе місце існування.

Атмосфера Венери настільки кислотна, що може легко зняти шкіру з людських кісток. Але нове дослідження припускає, що життя все ж таки може існувати у хмарах планети. Про це повідомляє Science Alert.

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Автори дослідження вважають, що краплі сірчаної кислоти у хмарах Венери можуть бути нейтралізовані настільки, що життя на планеті все ж таки може існувати.

Ключем до розгадки є аміак, який, можливо, має біологічне походження на Венері. Його сліди були виявлені зондами при близьких прольотах у 1970-х роках. Тепер учені стверджують, що невелика кількість аміаку може розчинятися в краплях сірчаної кислоти. У процесі частина кислоти перетвориться на солі, перетворивши рідкі краплі на суспензію з кислотністю, яка дозволить зародитися життю.

"У результаті цього процесу хмари на Венері можуть бути не більш кислотними, ніж деякі екстремальні середовища на Землі, де живе життя. Ми вважаємо, що життя могло створити своє власне середовище проживання на Венері", — кажуть автори дослідження з Массачусетського технологічного інституту (MIT).

У хмарах Венери аміаку не повинно бути, але все ж таки його сигнал був зареєстрований на планеті. Серед інших аномалій також виявилися невеликі концентрації кисню, яких не повинно бути на Венері, навіть рівні водяної пари були вищими за очікуваний рівень.

Хімічне моделювання показало, що ці дивні аномалії можна пояснити лише наявністю життя, що виробляє аміак на Венері.

Крім цього, подібні процеси відбуваються не тільки на Землі, а й у наших власних шлунках. Аміак регулює кислотне середовище в системі травлення людини.

Іншими можливими джерелами аміаку на Венері можуть бути блискавки, виверження вулканів або удари метеоритів, але вони не можуть зробити помітну кількість хімічної речовини. У свою чергу, біологічне життя цілком здатне впоратися із завданням.

"Можливо, на Венері існує життя, яке видозмінює своє середовище, щоб зробити його більш гостинним" — зазначає планетолог з Массачусетського технологічного інституту Сара Сігер.

Дослідники наголошують, що поки що не можуть стверджувати про наявність життя на Венері, але це цікава гіпотеза, яка потребує подальших спостережень.

Нагадаємо, зовсім нещодавно на Венері було виявлено ознаки вулканічної активності. Один із вулканів на планеті може бути активним і виробляти велику кількість газоподібного фосфіну. Цей газ раніше також приписували деяким організмам, які могли б заселяти Венеру.