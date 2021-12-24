Ученые обнаружили в Украине особо опасный вариант "Дельты" из России

"Российский" вариант болезни был обнаружен в Сумах, Днепре, Полтаве, Житомире, Николаеве и Одессе

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ установили, что на территории Украины в конце ноября этого года циркулировали 12 вариантов штамма коронавируса Дельта. Особенно опасен новый для Украины вариант Дельта штамма AY.122, который сейчас широко распространен в России, и характеризуется тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью и большим количеством летальных исходов, сообщает прессслужба ИМБГ.

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Отмечается, что учеными были исследованы 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря текущего года и установлены штаммы коронавируса.

Ученые определили, что все 100% изучаемых образцов являются вариантами штамма Дельта.

"Российский" вариант Дельта AY.122 учёные обнаружили в образцах из семи украинских городов: Сум, Днепра, Полтавы, Житомира, Николаева, Одессы.

Высокий уровень смертности от COVID-19 в Украине (а также в России и Казахстане), по сравнению с уровнем смертности в ЕС и США, по мнению специалистов, может быть связан с особенностями циркулирующих здесь штаммов Дельты, в частности, и варианта AY.122.

Среди образцов для секвенирования из Одессы ученые ИМБГ обнаружили 10 различных типов штамма Дельта, из разных стран мира, а именно США, стран ЕС, Израиля и России.

В то же время в образцах коронавируса, исследованных учеными, за конец ноября штамма Омикрон не было обнаружено.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 6674 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от коронавирусной болезни 14 874 украинцев, умерли 248 человек, было госпитализировано 1646 человек.

Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 в сутки обнаружили в Киеве, Донецкой и Полтавской областях.

Ранее Фокус сообщал, что первый пациент в Украине, у которого зафиксировали заражение новым штаммом COVID-19 "Омикрон", выздоровел.