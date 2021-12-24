Статистика коронавируса на 24 декабря: 6674 новых случая COVID-19 и 1646 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 248 украинцев.

6674 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Украине за минувший день. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 248 пациентов. В больницы с COVID-19 или подозрением на заражение госпитализировали 1646 человек, а коронавирус также был выявлен у 519 детей и 107 медицинских работников.

В Украине за минувший день:

заболело — 6674 человека;

выздоровело — 14874 человека;

летальные случаи — 248;

госпитализации — 1646.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

17 декабря — 2018;

18 декабря — 2129;

19 декабря — 1241;

20 декабря — 1061;

21 декабря — 2241;

22 декабря — 1691;

23 декабря — 1645.

По данным министерства здравоохранения, в течение минувших суток в Украине сделали 62971 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 28013;

методом ИФА — 5889;

экспресс-тесты — 29069.

Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве, Донецкой и Полтавской областях:

Киев — 1234 случая;

Донецкая область — 593 случая;

Полтавская область — 411 случай;

Львовская область — 392 случая;

Киевская область — 378 случаев.

С начала пандемии коронавирусной болезни в Украине:

заболело — 3637038;

выздоровело — 3408294;

летальные случаи — 94432;

сделано ПЦР-тестов — 16626864.

Помимо этого, за минувший день в Украине вакцинировали 113882 человека от COVID-19:

первая доза — 36546;

вторая доза — 76543;

бустерная вакцина — 793.

По состоянию на 24 декабря, как уверяют в Минздраве, 46,8% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку от коронавируса, а 42,8% — прошли полный курс вакцинации.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса умерло 248 человек

Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на данные Госстата, сообщил, что в октябре почти во всех украинских областях был установлен рекорд по смертности.

Наибольшие показатели были зафиксированы в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, а рост смертности в целом по Украине составил 49%.

"В октябре 2021 года наибольший рост смертности в сравнении с октябрем 2015-2019 годов был в следующих областях:

Харьковская +93% (3320 — добавочные смерти);

Херсонская +86% (1167 — добавочные смерти);

Запорожская +85% (2029 — добавочные смерти);

Одесская +72% (2040 — добавочные смерти);

Украина +49% (24440 — добавочные смерти).

Практически во всех областях в октябре был установлен рекорд по месячной смертности за последние 7 лет", — подчеркнул Евгений Истребин и опубликовал инфографику со статистикой.

[ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет [ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет [ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет [ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет [ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет [ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет [ + – ] В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет

Ранее в НАНУ предупреждали, что в Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса "Дельта". Мутация AY.122, которая активно распространяется в России, обладает быстрой скоростью инфицирования и высокой смертностью.

Также сообщалось, что в США одобрили к применению таблетки от коронавируса "Паксловид".