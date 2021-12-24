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Статистика коронавируса на 24 декабря: 6674 новых случая COVID-19 и 1646 госпитализаций

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Коронавирус Украина
В Украине за сутки от коронавируса умерло 248 человек

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 248 украинцев.

6674 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Украине за минувший день. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 248 пациентов. В больницы с COVID-19 или подозрением на заражение госпитализировали 1646 человек, а коронавирус также был выявлен у 519 детей и 107 медицинских работников.

В Украине за минувший день:

  • заболело — 6674 человека;
  • выздоровело — 14874 человека;
  • летальные случаи — 248;
  • госпитализации — 1646.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 17 декабря — 2018;
  • 18 декабря — 2129;
  • 19 декабря — 1241;
  • 20 декабря — 1061;
  • 21 декабря — 2241;
  • 22 декабря — 1691;
  • 23 декабря — 1645.

По данным министерства здравоохранения, в течение минувших суток в Украине сделали 62971 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 28013;
  • методом ИФА — 5889;
  • экспресс-тесты — 29069.

Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве, Донецкой и Полтавской областях:

  • Киев — 1234 случая;
  • Донецкая область — 593 случая;
  • Полтавская область — 411 случай;
  • Львовская область — 392 случая;
  • Киевская область — 378 случаев.

С начала пандемии коронавирусной болезни в Украине:

  • заболело — 3637038;
  • выздоровело — 3408294;
  • летальные случаи — 94432;
  • сделано ПЦР-тестов — 16626864.

Помимо этого, за минувший день в Украине вакцинировали 113882 человека от COVID-19:

  • первая доза — 36546;
  • вторая доза — 76543;
  • бустерная вакцина — 793.

По состоянию на 24 декабря, как уверяют в Минздраве, 46,8% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку от коронавируса, а 42,8% — прошли полный курс вакцинации.

Статистика коронавируса
В Украине за сутки от коронавируса умерло 248 человек

Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на данные Госстата, сообщил, что в октябре почти во всех украинских областях был установлен рекорд по смертности.

Наибольшие показатели были зафиксированы в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, а рост смертности в целом по Украине составил 49%.

"В октябре 2021 года наибольший рост смертности в сравнении с октябрем 2015-2019 годов был в следующих областях:

  • Харьковская +93% (3320 — добавочные смерти);
  • Херсонская +86% (1167 — добавочные смерти);
  • Запорожская +85% (2029 — добавочные смерти);
  • Одесская +72% (2040 — добавочные смерти);
  • Украина +49% (24440 — добавочные смерти).

Практически во всех областях в октябре был установлен рекорд по месячной смертности за последние 7 лет", — подчеркнул Евгений Истребин и опубликовал инфографику со статистикой.

Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
В Украине зафиксирован рекорд по смертности за последние 7 лет
Смертность Украина
Смертность Украина
Смертность Украина
Смертность Украина
Смертность Украина
Смертность Украина
Смертность Украина

Ранее в НАНУ предупреждали, что в Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса "Дельта". Мутация AY.122, которая активно распространяется в России, обладает быстрой скоростью инфицирования и высокой смертностью.

Также сообщалось, что в США одобрили к применению таблетки от коронавируса "Паксловид".