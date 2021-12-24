Статистика коронавируса на 24 декабря: 6674 новых случая COVID-19 и 1646 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 248 украинцев.
6674 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Украине за минувший день. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 248 пациентов. В больницы с COVID-19 или подозрением на заражение госпитализировали 1646 человек, а коронавирус также был выявлен у 519 детей и 107 медицинских работников.
В Украине за минувший день:
- заболело — 6674 человека;
- выздоровело — 14874 человека;
- летальные случаи — 248;
- госпитализации — 1646.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 17 декабря — 2018;
- 18 декабря — 2129;
- 19 декабря — 1241;
- 20 декабря — 1061;
- 21 декабря — 2241;
- 22 декабря — 1691;
- 23 декабря — 1645.
По данным министерства здравоохранения, в течение минувших суток в Украине сделали 62971 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 28013;
- методом ИФА — 5889;
- экспресс-тесты — 29069.
Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве, Донецкой и Полтавской областях:
- Киев — 1234 случая;
- Донецкая область — 593 случая;
- Полтавская область — 411 случай;
- Львовская область — 392 случая;
- Киевская область — 378 случаев.
С начала пандемии коронавирусной болезни в Украине:
- заболело — 3637038;
- выздоровело — 3408294;
- летальные случаи — 94432;
- сделано ПЦР-тестов — 16626864.
Помимо этого, за минувший день в Украине вакцинировали 113882 человека от COVID-19:
- первая доза — 36546;
- вторая доза — 76543;
- бустерная вакцина — 793.
По состоянию на 24 декабря, как уверяют в Минздраве, 46,8% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку от коронавируса, а 42,8% — прошли полный курс вакцинации.
Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на данные Госстата, сообщил, что в октябре почти во всех украинских областях был установлен рекорд по смертности.
Наибольшие показатели были зафиксированы в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, а рост смертности в целом по Украине составил 49%.
"В октябре 2021 года наибольший рост смертности в сравнении с октябрем 2015-2019 годов был в следующих областях:
- Харьковская +93% (3320 — добавочные смерти);
- Херсонская +86% (1167 — добавочные смерти);
- Запорожская +85% (2029 — добавочные смерти);
- Одесская +72% (2040 — добавочные смерти);
- Украина +49% (24440 — добавочные смерти).
Практически во всех областях в октябре был установлен рекорд по месячной смертности за последние 7 лет", — подчеркнул Евгений Истребин и опубликовал инфографику со статистикой.
Ранее в НАНУ предупреждали, что в Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса "Дельта". Мутация AY.122, которая активно распространяется в России, обладает быстрой скоростью инфицирования и высокой смертностью.
Также сообщалось, что в США одобрили к применению таблетки от коронавируса "Паксловид".