В Украине нашли новый вариант штамма "Дельта", который активно распространяется в РФ
Мутация, которая отличается быстрой скоростью инфицирования и высокой смертностью, выявлена в Днепре, Сумах, Полтаве, Николаеве, Житомире и Одессе.
В Украине обнаружили сразу 12 вариантов штамма коронавируса "Дельта", в том числе мутацию AY.122, которая активно распространяется в РФ. Об этом информирует пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики НАНУ.
Центр общественного здоровья Минздрава предоставил ученым для исследования сразу 74 образца, которые были взяты у больных из 9 украинских регионов в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года.
Как отмечают в ведомстве, установлено, что все 100% образцов являются новыми вариантами штамма коронавируса "Дельта".
В частности, были идентифицированы 12 разных мутаций вируса, но их спектр отличается от тех, которые активно распространялись в Украине в течение ноября.
"В частности, выявлен новый для Украины вариант "Дельта" штамма AY.122, который сейчас активно распространяется в РФ и который характеризуется тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скорость инфицирования) и высокой смертностью", — подчеркнули ученые.
Новый вариант штамма "Дельта" AY.122 был выявлен в образцах, которые поступили из следующих городов:
- Днепр;
- Сумы;
- Полтава;
- Николаев;
- Житомир;
- Одесса.
Сразу 39 образцов в Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ поступило из Одессы, в которых ученые нашли целый "букет" вариантов штамма корнавируса "Дельта" — 10 различных мутаций, активно циркулирующих в США, Европе, России, Израиле и т.п.
Примечательно, что в ходе исследования, которое проводилось на заказ СНБО, ученые не выявили штамм "Омикрон".
Ранее в ВОЗ предупреждали, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты" и заражает даже тех людей, которые получили прививку.
А в Минздраве рассказывали, что первый украинский пациент, который заразился "Омикроном", уже выздоровел и был выписан из больницы.