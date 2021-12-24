В Украине нашли новый вариант штамма "Дельта", который активно распространяется в РФ

Мутация, которая отличается быстрой скоростью инфицирования и высокой смертностью, выявлена в Днепре, Сумах, Полтаве, Николаеве, Житомире и Одессе.

В Украине обнаружили сразу 12 вариантов штамма коронавируса "Дельта", в том числе мутацию AY.122, которая активно распространяется в РФ. Об этом информирует пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики НАНУ.

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Центр общественного здоровья Минздрава предоставил ученым для исследования сразу 74 образца, которые были взяты у больных из 9 украинских регионов в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года.

Как отмечают в ведомстве, установлено, что все 100% образцов являются новыми вариантами штамма коронавируса "Дельта".

В частности, были идентифицированы 12 разных мутаций вируса, но их спектр отличается от тех, которые активно распространялись в Украине в течение ноября.

"В частности, выявлен новый для Украины вариант "Дельта" штамма AY.122, который сейчас активно распространяется в РФ и который характеризуется тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скорость инфицирования) и высокой смертностью", — подчеркнули ученые.

Новый вариант штамма "Дельта" AY.122 был выявлен в образцах, которые поступили из следующих городов:

Днепр;

Сумы;

Полтава;

Николаев;

Житомир;

Одесса.

Сразу 39 образцов в Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ поступило из Одессы, в которых ученые нашли целый "букет" вариантов штамма корнавируса "Дельта" — 10 различных мутаций, активно циркулирующих в США, Европе, России, Израиле и т.п.

Примечательно, что в ходе исследования, которое проводилось на заказ СНБО, ученые не выявили штамм "Омикрон".

Ранее в ВОЗ предупреждали, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты" и заражает даже тех людей, которые получили прививку.

А в Минздраве рассказывали, что первый украинский пациент, который заразился "Омикроном", уже выздоровел и был выписан из больницы.