В Україні знайшли новий варіант штаму "Дельта", який активно розповсюджується в РФ

Мутація, що відрізняється швидкою швидкістю інфікування та високою смертністю, виявлена в Дніпрі, Сумах, Полтаві, Миколаєві, Житомирі й Одесі.

В Україні виявили одразу 12 варіантів штаму коронавірусу "Дельта", зокрема мутацію AY.122, яка активно розповсюджується в РФ. Про це інформує пресслужба Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ.

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Центр громадського здоров'я МОЗ надав ученим для дослідження одразу 74 зразки, які були взяті у хворих із 9 українських регіонів у період із 18 листопада до 1 грудня 2021 року.

Як зазначають у відомстві, встановлено, що всі 100% зразків є новими варіантами штаму коронавірусу "Дельта".

Зокрема, було ідентифіковано 12 різних мутацій вірусу, але їхній спектр відрізняється від тих, які активно поширювалися в Україні протягом листопада.

"Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта" штаму AY.122, який зараз активно поширюється в РФ і який характеризується важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) та високою смертністю", — наголосили вчені.

Новий варіант штаму "Дельта" AY.122 був виявлений у зразках, що надійшли з таких міст:

Дніпро;

Суми;

Полтава;

Миколаїв;

Житомир;

Вінниця.

Відразу 39 зразків до Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ надійшло з Одеси, у яких вчені знайшли цілий "букет" варіантів штаму корнавірусу "Дельта" — 10 різних мутацій, що активно циркулюють у США, Європі, Росії, Ізраїлі тощо.

Примітно, що в ході дослідження, яке проводилося на замовлення РНБО, вчені не виявили штаму "Омікрон".

Раніше у ВООЗ попереджали, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше за "Дельту " та заражає навіть тих людей, які отримали щеплення.

А в МОЗ розповідали, що перший український пацієнт, який заразився "Омікроном", уже одужав і був виписаний із лікарні.