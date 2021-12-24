Статистика коронавірусу на 24 грудня: 6674 нових випадків COVID-19 і 1646 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за добу стали 248 українців.

6674 нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулий день. Свіжу статистику захворюваності оприлюднила пресслужба МОЗ.

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Жертвами коронавірусної інфекції стали 248 пацієнтів. У лікарні з COVID-19 або підозрою на зараження госпіталізували 1646 осіб, а коронавірус також було виявлено в 519 дітей і 107 медичних працівників.

В Україні за минулий день:

захворіло — 6674 особи;

одужало — 14 874 особи;

летальні випадки — 248;

госпіталізації — 1646.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

17 грудня — 2018;

18 грудня — 2129;

19 грудня — 1241;

20 грудня — 1061;

21 грудня — 2241;

22 грудня — 1691;

23 грудня — 1645.

За даними міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби в Україні зробили 62 971 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 28 013;

методом ІФА — 5889;

експрес-тести — 29 069.

Найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу зафіксована в Києві, Донецькій і Полтавській областях:

Київ — 1234 випадки;

Донецька область — 593 випадки;

Полтавська область — 411 випадків;

Львівська область — 392 випадки;

Київська область – 378 випадків.

Із початку пандемії коронавірусної хвороби в Україні:

захворіло — 3 637 038;

одужало — 3 408 294;

летальні випадки — 94 432;

зроблено ПЛР-тестів — 16 626 864.

Крім цього, за минулий день в Україні вакцинували 113 882 особи від COVID-19.

перша доза — 36 546;

друга доза — 76 543;

бустерна вакцина — 793.

Станом на 24 грудня, як запевняють у МОЗ, 46,8% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу, а 42,8% — пройшли повний курс вакцинації.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померло 248 людей

Системний аналітик Євген Істребін, посилаючись на дані Держстату, повідомив, що в жовтні майже в усіх українських областях було встановлено рекорд зі смертності.

Найбільші показники було зафіксовано в Харківській, Херсонській, Запорізькій і Одеській областях, а зростання смертності загалом по Україні склало 49%.

"У жовтні 2021 року найбільше зростання смертності порівняно з жовтнем 2015-2019 років було в таких областях:

Харківська +93% (3320 — додаткові смерті);

Херсонська +86% (1167 – додаткові смерті);

Запорізька +85% (2029 – додаткові смерті);

Одеська +72% (2040 — додаткові смерті);

Україна +49% (24 440 – додаткові смерті).

Практично в усіх областях у жовтні було встановлено рекорд із місячної смертності за останні 7 років", — наголосив Євген Істребін і опублікував інфографіку зі статистикою.

[ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років [ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років [ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років [ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років [ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років [ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років [ + – ] В Україні зафіксовано рекорд смертності за останні 7 років

Раніше в НАНУ попереджали, що в Україні зафіксовано новий варіант штаму коронавірусу "Дельта". Мутація AY.122, яка активно поширюється в Росії, має швидку швидкість інфікування та високу смертність.

Також повідомлялося, що в США схвалили до застосування пігулки від коронавірусу "Паксловід".