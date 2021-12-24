Статистика коронавірусу на 24 грудня: 6674 нових випадків COVID-19 і 1646 госпіталізацій
Жертвами коронавірусної інфекції за добу стали 248 українців.
6674 нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулий день. Свіжу статистику захворюваності оприлюднила пресслужба МОЗ.
Жертвами коронавірусної інфекції стали 248 пацієнтів. У лікарні з COVID-19 або підозрою на зараження госпіталізували 1646 осіб, а коронавірус також було виявлено в 519 дітей і 107 медичних працівників.
В Україні за минулий день:
- захворіло — 6674 особи;
- одужало — 14 874 особи;
- летальні випадки — 248;
- госпіталізації — 1646.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 17 грудня — 2018;
- 18 грудня — 2129;
- 19 грудня — 1241;
- 20 грудня — 1061;
- 21 грудня — 2241;
- 22 грудня — 1691;
- 23 грудня — 1645.
За даними міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби в Україні зробили 62 971 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 28 013;
- методом ІФА — 5889;
- експрес-тести — 29 069.
Найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу зафіксована в Києві, Донецькій і Полтавській областях:
- Київ — 1234 випадки;
- Донецька область — 593 випадки;
- Полтавська область — 411 випадків;
- Львівська область — 392 випадки;
- Київська область – 378 випадків.
Із початку пандемії коронавірусної хвороби в Україні:
- захворіло — 3 637 038;
- одужало — 3 408 294;
- летальні випадки — 94 432;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 626 864.
Крім цього, за минулий день в Україні вакцинували 113 882 особи від COVID-19.
- перша доза — 36 546;
- друга доза — 76 543;
- бустерна вакцина — 793.
Станом на 24 грудня, як запевняють у МОЗ, 46,8% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу, а 42,8% — пройшли повний курс вакцинації.
Системний аналітик Євген Істребін, посилаючись на дані Держстату, повідомив, що в жовтні майже в усіх українських областях було встановлено рекорд зі смертності.
Найбільші показники було зафіксовано в Харківській, Херсонській, Запорізькій і Одеській областях, а зростання смертності загалом по Україні склало 49%.
"У жовтні 2021 року найбільше зростання смертності порівняно з жовтнем 2015-2019 років було в таких областях:
- Харківська +93% (3320 — додаткові смерті);
- Херсонська +86% (1167 – додаткові смерті);
- Запорізька +85% (2029 – додаткові смерті);
- Одеська +72% (2040 — додаткові смерті);
- Україна +49% (24 440 – додаткові смерті).
Практично в усіх областях у жовтні було встановлено рекорд із місячної смертності за останні 7 років", — наголосив Євген Істребін і опублікував інфографіку зі статистикою.
Раніше в НАНУ попереджали, що в Україні зафіксовано новий варіант штаму коронавірусу "Дельта". Мутація AY.122, яка активно поширюється в Росії, має швидку швидкість інфікування та високу смертність.
Також повідомлялося, що в США схвалили до застосування пігулки від коронавірусу "Паксловід".