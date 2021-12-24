Вчені виявили в Україні особливо небезпечний варіант "Дельти" з Росії

"Російський" варіант хвороби підтвердився у Сумах, Дніпрі, Полтаві, Житомирі, Миколаєві та Одесі.

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ встановили, що на території України наприкінці листопада цього року циркулювали 12 варіантів штаму коронавірусу Дельта. Особливо небезпечним є новий для України варіант Дельта штаму AY.122, який зараз широко поширений в Росії, та характеризується важким перебігом хвороби, високою контагіозністю і великою кількістю летальних випадків, повідомляє пресслужба ІМБГ.

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Зазначається, що вченими було досліджено 74 зразки, які було взято у пацієнтів з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня поточного року та встановлено штами коронавiрусу.

Науковці визначили, що всі 100% досліджених зразків є варіантами штаму Дельта.

"Російський" варіант Дельта AY.122 вчені виявили у зразках із семи українських міст: Сум, Дніпра, Полтави, Житомира, Миколаєва, Одеси.

Високий рівень смертності від COVID-19 в Україні (а також у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в ЄС та США, на думку фахівців, може бути пов’язаний з особливостями штамів Дельти, що циркулюють тут, зокрема, й варіанту AY.122.

Серед зразків для секвенування з Одеси вчені ІМБГ знайшли аж 10 різних типів штаму Дельта, з різних країн світу, а саме США, країн ЄС, Ізраїлю та Росії.

Водночас, у зразках коронавірусу, досліджених вченими, за кінець листопада штаму Омікрон не було виявлено.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 6674 нових випадків зараження коронавірусом. Одужало від коронавірусної хвороби 14 874 українців, померли 248 людей, було госпіталізовано 1646 осіб.

Найбільшу кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу виявили в Києві, Донецькій і Полтавській областях.

Раніше Фокус повідомляв, що перший пацієнт в Україні, у якого зафіксували зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон", одужав.