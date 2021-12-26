Ученым в этом году удалось узнать сколько тираннозавров обитало на Земле, кто из них был самым быстрым, самым длинным, а также они впервые нашли окаменелость заднего прохода динозавра.

Среди удивительных находок и открытий, сделанных ученым в 2021 году, можно выделить 10 самых выдающихся и необычных. Среди них первая идеально сохранившаяся окаменелость клоаки, или отверстия, которое динозавры использовали для испражнений и размножения. Ученым удалось сосчитать сколько тираннозавров обитало на планете, они нашли самого длинного динозавра, узнали, кто из динозавров был самым быстрым, а также обнаружили несколько новых видов этих древних животных, сообщает Live Science.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Первый идеально сохранившийся задний проход динозавра

[ + – ] На этой иллюстрации показано, как динозавр Пситтакозавр мог использовать свое клоакальное отверстие (также известное как анальное отверстие) для передачи сигналов во время ухаживания Фото: Live Science

Ученые находили разные окаменелые останки динозавров: кости, зубы, даже отпечатки кожи и перьев. Но им еще не приходилось находить клоаку – отверстие, которое динозавры использовали для испражнений, размножения и откладывания яиц. Об этом стало известно благодаря опубликованному в январе 2021 года исследованию. По словам Якоба Винтера из Бристольского университета в Великобритании, это первая подобная находка и это клоакальное отверстие имеет идеальную, уникальную форму.

Миллиарды тираннозавров

[ + – ] Скелет тираннозавра, который был найден в штате Монтана, США в 1990 году Фото: Live Science

Интересное исследование был опубликовано в апреле 2021 года. Ученые утверждают, что за 2,5 миллиона лет, которые предшествовали падению астероида 66 млн лет назад, который уничтожил динозавров, по Земле ходили 2,5 млрд особей T. Rex. Это очень много, если учесть тот факт, что за все время раскопок было найдено меньше 100 окаменелых останков тираннозавров.

Суперзавр — самый длинный динозавр

[ + – ] Хищный динозавр Аллозавр был ничтожеством по сравнению с Суперзавром Фото: Live Science

На ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных, США, ученые представили результаты исследования, в котором пришли к выводу, что самым длинным динозавром был Суперзавр. Его длина была от 39 до 42 метров.

Динозавры разного возраста жили вместе стадами

[ + – ] Иллюстрация, которая показывает стадо Mussaurus patagonicus Фото: Live Science

В этом году исследователи выяснили, что динозавры Mussaurus patagonicus разного возраста жили вместе и путешествовали стадами на 40 миллионов лет раньше, чем считали ученые. Они обнаружили в Аргентине кладбище динозавров, где нашли более 100 окаменелых яиц и костей 80 особей Mussaurus patagonicus, возраст которых 192 млн лет. Это исследование, которое было опубликовано в октябре 2021 года показывает, что стадо имело внутреннюю структуру и это старейшее свидетельство социально сложного, стадного поведения динозавров.

Динозавр, высиживающий яйца, и окаменелые эмбрионы

[ + – ] Динозавр-овирапторид высиживает яйца. Иллюстрация Фото: Live Science

В мае 2021 года стало известно об открытии первого известного представителя нептичьих динозавров, который умер, высиживая яйца. Именно в таком положении ученые обнаружили останки овираптозавра в Китае. Самое удивительное, что в семи яйцах из 24 сохранились окаменелые эмбрионы, которым 70 млн лет.

Очень быстрые динозавры

[ + – ] Ученые выяснили, что тирранозары ходили очень медленно Фото: Live Science

В результате анализа следов динозавров, которые ученые обнаружили в Испании, оказалось, что два разных хищника перемещались со скоростью 45 км/с. Эти животные были такими же быстрыми, как и самый быстрый человек современности – бегун Усейн Болт, который в 2009 году развил скорость 44 км/с. Это исследование был опубликовано в декабре, а вот в апреле другое исследование показало, что тираннозавры были медлительными животными и перемещались со скоростью 5 км/час. В основном с такой скоростью ходит среднестатистический человек.

Динозавр с "акульими зубами" был больше, чем тираннозавр

[ + – ] Иллюстрация "акулозубого" динозавра Ulughbegsaurus uzbekistanensis, который жил на территории современного Узбекистана около 90 миллионов лет назад Фото: Live Science

В сентябре 2021 года ученые заявили об открытии нового вида динозавров — Ulughbegsaurus uzbekistanensis. Это был кархародонтозавр и он был крупнее тираннозавра Timurlengia, хотя они и были "родственниками", но являлись хищниками-конкурентами. U. uzbekistanensis жил на территории современного Узбекистана около 90 миллионов лет назад. Его длина составляла 8 метров, а весил он около тонны.

У тираннозавров были бойцовские клубы

[ + – ] Шрамы на черепах тираннозавров Фото: Live Science

Сентябрьское исследование показало, что тираннозавры кусали друг друга и сотавяли ужасные следы укусов на мордах своих сородичей. Вероятно, таким образом они показывали, кто "здесь главный" и боролись за территорию. На более 200 черепах и челюстях динозавров ученые обнаружили около 330 шрамов, которые остались после укусов.

Зауроподы мигрировали на большие расстояния

[ + – ] Гастролиты - камни, которые помогали динозарам переваривать пищу Фото: Live Science

Также в этом году стало известно о том, что длинношеие динозавры, зауроподы, мигрировали из местности на местность, при этом преодолевая сотни километров. К таким результатам ученых подтолкнуло изучение специальных камней, которые динозавры глотали для лучшего переваривания пищи. Оказалось, что эти камни они проглотили в одном месте на территории современного штата Висконсин, США, а "вышли" эти камни за сотни километров на территории штата Вайоминг. По словам ученых, это самый длинный маршрут миграции среди нептичьих динозавров, известный на сегодня.

У странного анкилозавра был хвост, похожий на боевую дубинку ацтеков

[ + – ] Новый вид анкилозавра Stegouros elengassen с необычным хвостом Фото: Live Science

В этом году ученые обнаружили в Чили ранее неизвестный вид анкилозавров у которых были уникальные хвосты. У анкилозавров, которые обитали в Северном полушарии были мощные хвосты с шипами, но у этого нового вида хвост отличался и был скорее похож на боевое оружие ацтеков. Этот анкилозавр жил более 70 млн лет назад.

Напоминаем, чт ов Китае нашли полностью сохранившийся эмбрион динозавра. Такая поза эмбриона, ранее не встречалась у нептичьих динозавров.