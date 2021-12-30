Ученые спустя годы подтвердили догадки гениев Эйнштейна и Хокинга

Для подтверждения теории относительности Эйнштейна пришлось провести 16-летний эксперимент.

Как никто другой, ученые, которые изучают черные дыры, могут не переживать. Там еще многое неизведанного. Уходящий год не стал исключением и принес в мир науке новости, которые были ранее не доступны, сообщает Livescience.

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Отмечается, что даже самая известная человечеству звезда принесла новые открытия. Так, например, стало известно, что черная дыра Лебедь X-1 на 50% массивнее. Кроме того, сообщается, что она в 21 раз превышает массу Солнца, и вращается очень близко к скорости света. Так, данная черная дыра установила рекорд.

Кроме того, ученые открыли информацию о процессе "спагетификации" — когда, гравитационные силы разрывают звезду на длинные нити. Таким образом, исследователи впервые заметили звезду, раздробленную и поглощенную черной дырой, которая весит в 30 млн раз больше массы Солнца, и расположена в центре галактики в 750 млн световых лет от Земли. Самое интересное, что им удалось это воссоздать:

[ + – ] Черная дыра против звезды

Также в этом году ученые сделали открытие, подтверждающие предположение английского астрофизика Стивена Хокинга, высказанное в 1971 году. Речь идет о том теорема о площади черной дыры. Сообщается, что площадь поверхности черной дыры не может уменьшаться со временем. Таким образом, наблюдая за слиянием черных дыр, ученные обнаружили, что площадь образовавшейся поверхности черной дыры больше, чем у первых двух вместе взятых.

[ + – ] воссоединение черных дыр

В этом году одобрение ученых получил и великий физик-теорети Альберт Эйнштейна. Сообщается, что летом удалось запечатлеть рентгеновские лучи, исходящие от черной дыры в центре спиральной галактики Zwicky, которая находится в 1,8 млрд световых лет от нас. Ученые не только лицезрели свет, происходящий от лицевой части черной дыры, но им также удалось найти странные отблески света, которые они поначалу не могли идентифицировать. Как позже оказалось, что они выходят из задней части черной дыры. Отмечается, что этот процесс точно соответствует тому, что можно было бы ожидать от общей теории относительности Эйнштейна, но до сих пор он не был обнаружен. Интересно, что исследователи провели 16-летний эксперимент, чтобы бросить вызов общей теории относительности.

Ранее мы сообщали, что недалеко от Млечного Пути – галактики, где находится Земля, извергается черная дыра.

Ученые подтвердили, что впервые зафиксировали антинейтрино, которое могло родиться в сердце сверхмассивной черной дыры.