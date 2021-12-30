Учені через роки підтвердили здогади геніїв Ейнштейна та Гокінга

Протягом минулого року вдалося відкрити процес "спагетифікації", а також підтвердити теорію відносності Ейнштейна. До останнього довелося провести 16-річний експеримент.

Як ніхто інший, учені, які вивчають чорні дірки, можуть не переживати. Там ще багато незвіданого. Рік, що минає, не став винятком і приніс у світ науки новини, які були раніше не доступні, повідомляє Livescience.

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Зазначається, що навіть найвідоміша людству зірка принесла нові відкриття. Так, наприклад, стало відомо, що чорна діра Лебідь X-1 на 50% масивніша. Крім того, повідомляється, що вона у 21 раз перевищує масу Сонця, і обертається дуже близько до швидкості світла. Так, ця темна діра встановила рекорд.

Крім того, вчені відкрили інформацію про процес "спагетифікації" — коли гравітаційні сили розривають зірку на довгі нитки. Таким чином, дослідники вперше помітили зірку, роздроблену і поглинену чорною діркою, яка важить у 30 млн разів більше за масу Сонця, і розташована в центрі галактики за 750 млн світлових років від Землі. Найцікавіше, що їм вдалося це відтворити:

[ + – ] Чорна діра проти зірки

Також цього року вчені зробили відкриття, що підтверджує припущення англійського астрофізика Стівена Гокінга, висловлене у 1971 році. Йдеться про теорему про площу чорної діри. Повідомляється, що площа поверхні чорної діри не може зменшуватись з часом. Таким чином, спостерігаючи за злиттям чорних дірок, учені виявили, що площа поверхні чорної діри, що утворилася, більша, ніж у перших двох разом узятих.

[ + – ] Возз'єднання чорних дір

Цього року схвалення вчених здобув і великий фізик-теоретик Альберт Ейнштейн. Повідомляється, що влітку вдалося відобразити рентгенівські промені, що походять від чорної діри в центрі спіральної галактики Zwicky, яка розташована за 1,8 млрд світлових років від нас. Учені не тільки бачили світло, що походить від лицьової частини чорної дірки, але їм також вдалося виявити дивні відблиски світла, які вони спочатку не могли ідентифікувати. Як пізніше виявилося, що вони виходять із задньої частини чорної діри. Зазначається, що цей процес точно відповідає тому, що можна було б очікувати від загальної теорії відносності Ейнштейна, але досі він не був виявлений.

Раніше ми повідомляли, що неподалік Чумацького Шляху – галактики, де розташована Земля, вивергається чорна діра.

Учені підтвердили, що вперше зафіксували антинейтрино, яке могло народитись у серці надмасивної чорної діри.