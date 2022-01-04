Во Львовской области археологи нашли захоронение времен Римской империи (фото)

Находка датируется началом III века нашей эры и относится к вельбарской культуре, которую после себя на территории современной Украины оставили восточногерманские племена готов.

Группа археологов в ходе работ в Червоноградском районе обнаружила новые объекты времен Римской империи. Об успехах миссии сообщает пресс-служба Департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

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Находки времен Римской империи нашли недалеко от населенного пункта Карив.

Сообщается, что археологи проводили работы на недавно открытой памятке времен германских племен, в ходе которых удалось обнаружить захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока не выяснили.

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, который был оббит бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями, и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", — цитирует пресс-служба главу департамента Елена Василько.

Как утверждают участники исследования, обнаруженные объекты времен Римской империи свидетельствуют о том, что в захоронении был погребен довольно богатый человек. Сама находка датируется началом III века нашей эры и относится к вельбарской культуре, которую после себя оставили восточногерманские племена готов.

Археологические работы в Кариве стартовали еще в 2017 году — с момента, как исследователи наткнулись на древний меч и другие металлические предметы. По словам руководителя работ в Червоноградском районе Львовской области Ярослава Онищука, в могильнике могут быть захоронены люди, которые, возможно, поселились на этих территориях из-за Маркоманских войн 166-180 годов.

[ + – ] Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи [ + – ] Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи [ + – ] Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи [ + – ] Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи [ + – ] Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи [ + – ] Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи

Отметим, в октябре 2021 года археологи отчитались об обнаружении под Киевом древнего поселения возрастом 10 тысяч лет. В ходе исследования специалисты нашли древние стоянки, которые относятся к финальному палеолиту (13,5-10 тыс. лет назад).

Также в начале октября 2021 года группа украинских археологов нашла древний склеп в Ольвии. На территории древнего государства времен Античности, которое расположено в Полтавской области, исследователи нашли подземное захоронение с некоторыми украшениями.