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Во Львовской области археологи нашли захоронение времен Римской империи (фото)

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Захоронение археологи
Во Львовской области нашли захоронение времен Римской империи

Находка датируется началом III века нашей эры и относится к вельбарской культуре, которую после себя на территории современной Украины оставили восточногерманские племена готов.

Группа археологов в ходе работ в Червоноградском районе обнаружила новые объекты времен Римской империи. Об успехах миссии сообщает пресс-служба Департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

Находки времен Римской империи нашли недалеко от населенного пункта Карив.

Сообщается, что археологи проводили работы на недавно открытой памятке времен германских племен, в ходе которых удалось обнаружить захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока не выяснили.

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, который был оббит бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями, и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", — цитирует пресс-служба главу департамента Елена Василько.

Как утверждают участники исследования, обнаруженные объекты времен Римской империи свидетельствуют о том, что в захоронении был погребен довольно богатый человек. Сама находка датируется началом III века нашей эры и относится к вельбарской культуре, которую после себя оставили восточногерманские племена готов.

Археологические работы в Кариве стартовали еще в 2017 году — с момента, как исследователи наткнулись на древний меч и другие металлические предметы. По словам руководителя работ в Червоноградском районе Львовской области Ярослава Онищука, в могильнике могут быть захоронены люди, которые, возможно, поселились на этих территориях из-за Маркоманских войн 166-180 годов.

Археологи захоронение
Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи
Археологи захоронение
Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи
Археологи захоронение
Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи
Археологи захоронение
Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи
Археологи захоронение
Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи
Археологи захоронение
Возле села Карив археологи нашли захоронение времен Римской империи
Археологи захоронение
Археологи захоронение
Археологи захоронение
Археологи захоронение
Археологи захоронение
Археологи захоронение

Отметим, в октябре 2021 года археологи отчитались об обнаружении под Киевом древнего поселения возрастом 10 тысяч лет. В ходе исследования специалисты нашли древние стоянки, которые относятся к финальному палеолиту (13,5-10 тыс. лет назад).

Также в начале октября 2021 года группа украинских археологов нашла древний склеп в Ольвии. На территории древнего государства времен Античности, которое расположено в Полтавской области, исследователи нашли подземное захоронение с некоторыми украшениями.