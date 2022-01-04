На Львівщині археологи знайшли поховання часів Римської імперії (фото)

Знахідка датується початком ІІІ століття нашої ери та належить до вельбарської культури, яку після себе на території сучасної України залишили східнонімецькі племена готів.

Група археологів у процесі робіт у Червоноградському районі знайшла нові об'єкти часів Римської імперії. Про успіхи місії повідомляє пресслужба Департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА.

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Знахідки часів Римської імперії знайшли неподалік населеного пункту Карів.

Повідомляється, що археологи проводили роботи на нещодавно відкритій пам'ятці часів німецьких племен, у процесі яких вдалося знайти поховання з обрядовими предметами всередині та поглиблену споруду, призначення якої поки що не з'ясували.

"У похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яного ящика, оббитого бронзовими пластинками з декоративними цвяхами, та жетони з білого пастового скла. Такі жетони використали для римських настільних ігор", — цитує пресслужба голову департаменту Олена Василько.

Як стверджують учасники дослідження, виявлені об'єкти часів Римської імперії свідчать про те, що в похованні була похована досить багата людина. Власне знахідка датується початком III століття нашої ери та належить до вельбарської культури, яку залишили східнонімецькі племена готів.

Археологічні роботи в Карові стартували ще в 2017 році — з моменту, як дослідники натрапили на стародавній меч та інші металеві предмети. За словами керівника робіт у Червоноградському районі Львівської області Ярослава Онищука, у могильнику можуть бути поховані люди, які, можливо, оселилися на цих теренах через Маркоманські війни 166-180 років.

[ + – ] Біля села Карів археологи знайшли поховання часів Римської імперії [ + – ] Біля села Карів археологи знайшли поховання часів Римської імперії [ + – ] Біля села Карів археологи знайшли поховання часів Римської імперії [ + – ] Біля села Карів археологи знайшли поховання часів Римської імперії [ + – ] Біля села Карів археологи знайшли поховання часів Римської імперії [ + – ] Біля села Карів археологи знайшли поховання часів Римської імперії

Зазначимо, у жовтні 2021 року археологи відзвітували про виявлення під Києвом стародавнього поселення віком 10 тисяч років. У процесі дослідження фахівці знайшли стародавні стоянки, які належать до фінального палеоліту (13,5-10 тис. років тому).

Також на початку жовтня 2021 року група українських археологів знайшла стародавній склеп в Ольвії. На території стародавньої держави часів Античності, розташованої в Полтавській області, дослідники знайшли підземне поховання з деякими прикрасами.