Диета в западном стиле: названы причины вспышки аутоиммунных заболеваний в мире

Аутоиммунные заболевания, число которых растет на 3-9% в год, начали появляться в тех странах, где их никогда не было.

В последнее время все больше и больше людей во всем мире страдают от аутоиммунных заболеваний. Британские ученые считают, что негативную тенденцию вызвало чрезмерное употребление фаст-фуда, пишет The Guardian.

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Для борьбы с этой тенденцией предпринимаются серьезные международные исследовательские усилия, включая инициативу лондонского Института Фрэнсиса Крика, где два мировых эксперта, Джеймс Ли и Карола Винуэса, создали отдельные исследовательские группы, чтобы помочь точно определить причины аутоиммунных заболеваний.

"Число аутоиммунных случаев начало расти на Западе около 40 лет назад", — сказал Ли журналистам издания.

Однако, по словам ученого, сейчас некоторые из них появляются в странах, где раньше таких заболеваний не было. Например, самый большой недавний рост случаев воспалительных заболеваний кишечника был на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Ранее подобные болезни почти не встречались в данных регионах.

Аутоиммунные заболевания варьируются от диабета 1 типа до ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника и рассеянного склероза.

Только в Великобритании по крайней мере у 4 миллионов человек развились такие заболевания, причем некоторые люди страдают более чем одним заболеванием. Согласно международным оценкам, число случаев аутоиммунных заболеваний увеличивается на 3-9% в год. Большинство ученых считают, что факторы окружающей среды играют ключевую роль в этом росте.

"Генетика человека не изменилась за последние несколько десятилетий. Значит, во внешнем мире что-то должно было измениться, что увеличило нашу предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям",— отмечает Ли.

Эту идею поддержала Карола Винуэса, ранее работавшая в Австралийском национальном университете. Она указала на изменения в питании, которые происходили по мере того, как все больше и больше стран переходили на диету в западном стиле, а люди покупали все больше фаст-фуда.

"В диетах быстрого питания отсутствуют определенные важные ингредиенты, такие как клетчатка, и данные свидетельствуют о том, что это изменение влияет на микробиом человека — совокупность микроорганизмов, которые есть в нашем кишечнике и которые играют ключевую роль в контроле различных функций организма", — говорит Винуэса.

Эти изменения в наших микробиомах затем и вызывают аутоиммунные заболевания, считает она.

Однако, Винуэса также подчеркивает, что, если у человека нет определенной генетической предрасположенности, он не заболеет аутоиммунным заболеванием, независимо от того, сколько бигмаков съест.

"Мы мало что можем сделать, чтобы остановить глобальное распространение франшиз быстрого питания. Вместо этого, мы пытаемся понять фундаментальные генетические механизмы, лежащие в основе аутоиммунных заболеваний и делающие одних людей восприимчивыми, а других нет. Мы хотим решить проблему на этом уровне", — отмечает эксперт.

Эта задача стала возможной благодаря разработке методов, которые теперь позволяют ученым точно определять крошечные различия ДНК среди большого количества людей. Таким образом, можно выявить общие генетические закономерности среди страдающих аутоиммунным заболеванием.

"До недавнего времени у нас просто не было инструментов для этого, но теперь у нас есть невероятная возможность секвенировать ДНК в больших масштабах, и это все изменило. Когда я начал проводить исследования, мы знали около полудюжины вариаций ДНК, которые вызывают воспалительное заболевание кишечника. Теперь мы знаем о более чем 250", — говорит Ли.

Усилия Ли и Винуэсы направлены на то, чтобы выяснить, как работают эти разные генетические пути, и разгадать множество различных типов болезней, на которые сейчас обращают внимание врачи.

Ли также подчеркнул, что всплеск случаев аутоиммунных заболеваний во всем мире означает, что новые методы лечения и лекарства сейчас остро необходимы больше, чем когда-либо прежде.

"В настоящее время не существует лекарств от аутоиммунных заболеваний, которые обычно развиваются у молодых людей — пока они пытаются завершить образование, устроиться на первую работу и обзавестись семьей. Это означает, что все большему числу людей предстоит операция или им придется делать регулярные инъекции всю оставшуюся жизнь. Это может быть мрачной перспективой для пациентов и огромной нагрузкой на службы здравоохранения. Отсюда острая необходимость в поиске новых эффективных методов лечения", — сказал он.

Напомним, недавно ученые назвали пять вредных для здоровья привычек, которые приносят больше вреда чем фастфуд. В список попали даже занятия спортом.

Также исследователи обнаружили продукт, который способен продлевать жизнь. Он снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и существенно улучшает работу мозга.