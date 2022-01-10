Дієта в західному стилі: названі причини спалаху аутоімунних захворювань у світі

Аутоімунні захворювання, кількість яких зростає на 3-9% на рік, почали з'являтися у тих країнах, де їх ніколи не було.

Останнім часом усе більше людей у всьому світі страждають від аутоімунних захворювань. Британські вчені вважають, що негативну тенденцію викликало надмірне вживання фаст-фуду, пише The Guardian.

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Для боротьби з цією тенденцією робляться серйозні міжнародні дослідницькі зусилля, враховуючи ініціативу лондонського Інституту Френсіса Кріка, де два світові експерти, Джеймс Лі та Карола Вінуеса, створили окремі дослідницькі групи, щоб допомогти точно визначити причини аутоімунних захворювань.

"Кількість аутоімунних випадків почала зростати на Заході майже 40 років тому", — сказав Лі журналістам видання.

Проте, за словами вченого, наразі деякі з них з'являються у країнах, де раніше таких захворювань не було. Наприклад, найбільше нещодавнє зростання випадків запальних захворювань кишечника було на Близькому Сході й у Східній Азії. Раніше подібні хвороби майже не зустрічалися у цих регіонах.

Аутоімунні захворювання варіюються від діабету 1 типу до ревматоїдного артриту, запальних захворювань кишечника та розсіяного склерозу.

Тільки у Великій Британії принаймні в 4 мільйонів людей розвинулися такі захворювання, причому деякі люди страждають більш ніж на одне захворювання. Згідно з міжнародними оцінками, кількість випадків аутоімунних захворювань збільшується на 3-9% на рік. Більшість вчених вважають, що фактори довкілля відіграють ключову роль у цьому зростанні.

"Генетика людини не змінилася за останні кілька десятиліть. Отже, у зовнішньому світі щось мало змінитися, що збільшило нашу схильність до аутоімунних захворювань", — зазначає Лі.

Цю ідею підтримала Карола Вінуеса, яка раніше працювала в Австралійському національному університеті. Вона вказала на зміни в харчуванні, які відбувалися в міру того, як усе більше країн переходили на дієту в західному стилі, а люди купували все більше фаст-фуду.

"У дієтах швидкого харчування відсутні певні важливі інгредієнти, такі як клітковина, і дані свідчать про те, що ця зміна впливає на мікробіом людини — сукупність мікроорганізмів, які є в нашому кишечнику та які відіграють ключову роль у контролі різних функцій організму", — говорить Вінуеса.

Ці зміни в наших мікробіомах потім і викликають аутоімунні захворювання, вважає вона.

Проте, Вінуеса також підкреслює, що, якщо людина не має певної генетичної схильності, вона не захворіє на аутоімунне захворювання, незалежно від того, скільки бігмаків з'їсть.

"Ми мало що можемо зробити, щоб зупинити глобальне поширення франшиз швидкого харчування. Натомість, ми намагаємося зрозуміти фундаментальні генетичні механізми, що лежать в основі аутоімунних захворювань і роблять одних людей сприйнятливими, а інших ні. Ми хочемо вирішити проблему на цьому рівні", — зазначає експертка.

Це завдання стало можливим завдяки розробці методів, які тепер дозволяють вченим точно визначати крихітні відмінності ДНК серед великої кількості людей. Так, можна виявити загальні генетичні закономірності серед хворих на аутоімунне захворювання.

"До недавнього часу в нас просто не було інструментів для цього, але тепер у нас є неймовірна можливість секвенувати ДНК у великих масштабах, і це все змінило. Коли я почав проводити дослідження, ми знали майже пів дюжини варіацій ДНК, які викликають запальне захворювання кишок. Тепер ми знаємо про понад 250", — каже Лі.

Зусилля Лі та Вінуеси спрямовані на те, щоб з'ясувати, як працюють ці різні генетичні шляхи, та розгадати безліч різних типів хвороб, на які зараз звертають увагу лікарі.

Лі також підкреслив, що спалах випадків аутоімунних захворювань у всьому світі означає, що нові методи лікування та ліки зараз гостро необхідні більше, ніж будь-коли раніше.

"Наразі не існує ліків від аутоімунних захворювань, які зазвичай розвиваються у молодих людей — поки вони намагаються завершити освіту, влаштуватися на першу роботу й обзавестися сім'єю. Це означає, що все більшій кількості людей доведеться робити операції або їм доведеться робити регулярні ін'єкції решту свого життя. Це може бути похмурою перспективою для пацієнтів і величезним навантаженням на служби охорони здоров'я. Звідси гостра необхідність пошуку нових ефективних методів лікування", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно вчені назвали п'ять шкідливих для здоров'я звичок, які приносять більше шкоди, ніж фастфуд. До списку потрапили заняття спортом.

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