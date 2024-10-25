"Завжди соромився цього": Денні ДеВіто розповів про своє генетичне захворювання (фото)

За словами Денні ДеВіто, через маленький зріст він завжди ніяковів, коли йшлося про знайомство з дівчатами. Актор зміг побудувати успішну кар'єру і завоювати світову популярність.

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Зірка Голлівуду Денні ДеВіто поділився своєю головною життєвою філософією і відверто розповів, як з народження боровся з рідкісним генетичним захворюванням. Зірка серіалу "Близнюки", який страждає на хворобу Фербенка, ставить щастя понад усе в житті, повідомляє Radar Online.

Захворювання, також відоме як множинна епіфізарна дисплазія (МЕД), є захворюванням опорно-рухового апарату, яке впливає на розвиток кісток і хрящів, часто спричиняючи затримку росту людини. Зріст 79-річного ДеВіто нижчий за середній для дорослої людини — 152,4 сантиметра. У Денні є своя філософія, яка допомагає йому в житті і, попри вік, ні на зріст, він продовжує будувати успішну кар'єру.

Денні Девіто та Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

"Я дійсно вважаю за краще бути зайнятим. Я думаю, що, коли я працюю, я почуваюся найщасливішим, тому я завжди працюю. У цьому і полягає суть життя: потрібно бути щасливим", — поділився ДеВіто своєю головною життєвою філософією.

Денні також сказав, що він занадто зайнятий власними досягненнями і не порівнює себе з кимось на кшталт Кларка Гейбла — актора, якого на початку 1900-х років часто називали "королем Голлівуду". "Я не святкую той факт, що я не Кларк Гейбл. Я святкую те, що я той, хто я є", — зазначив зірка "Еріна Броковича".

Зірка театру та екрану не вперше відкрито розповідає про свою хворобу, яка вплинула на його кар'єру. Навіть називаючи себе "хлопцем зростом п'ять футів", ДеВіто зізнався, що його видатний зріст допоміг йому під час багатьох голлівудських прослуховувань. Але, за його словами, в молодості він часто зазнавав труднощів, особливо, коли справа стосувалася жінок.

Актор пригадав, як у дитинстві ходив на шкільні танці, і сказав, що він "швидко танцював" і "вражав усіх своєю роботою ніг", щоб компенсувати свій зріст і продемонструвати свою харизму. ДеВіто сказав, що ніяковів, коли знайомився з дівчатами, проте ніколи не дозволяв своїм комплексам взяти гору. Він сміливо запрошував вподобану красуню на побачення.

"У всіх нас є невпевненість у собі. Мій зріст і моя поведінка... Я завжди трохи соромився цього. Я немов увійшов у пащу дракона. Замість того щоб ховатися на задньому плані, я вийшов уперед і сказав: "Ось я. Ось що я вмію робити", — зізнався він.

Денні ДеВіто зі своєю дружиною та старшою донькою Люсі Фото: GettyImages

Про романи зірки "Джуніора" мало що відомо. У 1982 році ДеВіто одружився з актрисою Рейє Перлман. У 2012 році після 30 років шлюбу вони стали жити окремо, а в березні 2013 року знову возз'єдналася. У пари троє дітей: 41-річна Люсі, 39-річна Грейсі та 37-річний Джейк.

Раніше, 26 лютого, повідомлялося, що Денні ДеВіто знову стане дідусем, його дочка Люсі чекає на дитину від свого нареченого.