"Всегда стеснялся этого": Дэнни ДеВито рассказал о своем генетическом заболевании (фото)

По словам Дэнни ДеВито, из-за маленького роста он всегда смущался, когда дело касалось знакомства с девушками. Актер смог построить успешную карьеру и завоевать мировую популярность.

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Звезда Голливуда Дэнни ДеВито поделился своей главной жизненной философией и откровенно рассказал, как с рождения боролся с редким генетическим заболеванием. Звезда сериала "Близнецы", страдающий болезнью Фэрбэнка, ставит счастье превыше всего в жизни, сообщает Radar Online.

Заболевание, также известное как множественная эпифизарная дисплазия (МЭД), представляет собой заболевание опорно-двигательного аппарата, которое влияет на развитие костей и хрящей, часто вызывая задержку роста человека. Рост 79-летнего ДеВито ниже среднего для взрослого человека — 152,4 сантиметра. У Дэнни есть своя философия, которая помогает ему в жизни и, невзирая ни на возраст, ни на рост он продолжает строить успешную карьеру.

Дэнни Девито и Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

"Я действительно предпочитаю быть занятым. Я думаю, что, когда я работаю, я чувствую себя наиболее счастливым, поэтому я всегда работаю. В этом и заключается суть жизни: нужно быть счастливым", — поделился ДеВито своей главной жизненной философией.

Дэнни также сказал, что он слишком занят собственными достижениями и не сравнивает себя с кем-то вроде Кларка Гейбла — актера, которого в начале 1900-х годов часто называли "королем Голливуда". "Я не праздную тот факт, что я не Кларк Гейбл. Я праздную то, что я тот, кто я есть", — отметил звезда "Эрина Броковича".

Звезда театра и экрана не в первый раз открыто рассказывает о своей болезни, которая повлияла на его карьеру. Даже называя себя "парнем ростом пять футов", ДеВито признался, что его выдающийся рост помог ему во время многих голливудских прослушиваний. Но, по его словам, в молодости он часто испытывал трудности, особенно, когда дело касалось женщин.

Актер вспомнил, как в детстве ходил на школьные танцы, и сказал, что он "быстро танцевал" и "поражал всех своей работой ног", чтобы компенсировать свой рост и продемонстрировать свою харизму. ДеВито сказал, что смущался, когда знакомился с девушками, однако никогда не позволял своим комплексам взять верх. Он смело приглашал понравившуюся красавицу на свидание.

"У всех нас есть неуверенность в себе. Мой рост и мое поведение… Я всегда немного стеснялся этого. Я словно вошел в пасть дракона. Вместо того чтобы прятаться на заднем плане, я вышел вперед и сказал: "Вот я. Вот что я умею делать", — признался он.

Дэнни ДеВито со своей женой и старшей дочерью Люси Фото: GettyImages

О романах звезды "Джуниора" мало, что известно. В 1982 году ДеВито женился на актрисе Рейе Перлман. В 2012 году после 30 лет брака они стали жить раздельно, а в марте 2013 года опять воссоединилась. У пары трое детей: 41-летняя Люси, 39-летняя Грейси и 37-летний Джейк.

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что Дэнни ДеВито снова станет дедушкой, его дочь Люси ждет ребенка от своего жениха.