Загадочный "куб" на Луне: стало известно, что это на самом деле (фото)

Наконец-то разгадана тайна странного "куба" на спутнике Земли, который обнаружил китайский луноход Юйту-2 еще в декабре 2021 года. И это вовсе не куб.

Китайский луноход Юйту-2, который исследует обратную сторону Луны, в декабре прошлого года прислал на Землю снимки необычного объекта: это был "куб", который по предположению ученых представляет собой огромный камень. В соцсетях начали распространять самые невероятные предположения по поводу того, что этот объект представляет из себя на самом деле. Данный "куб", по мнению пользователей, это Starbucks инопланетян и даже российская тайная база на Луне. Но теперь загадка раскрыта. Луноход приблизился к "кубу" и сделал более детальные снимки. Оказалось, что это камень, который даже не не имеет формы куба, сообщает ScienceAlert.

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[ + – ] Более близкое изображение странного "куба" Фото: ScienceAlert

В начале декабря 2021 года китайский луноход Юйту-2 обнаружил странный объект, который выглядел как куб. Китайское национальное космическое управление (КНКУ) назвало этот объект "таинственной хижиной". Китайцы в шутку предположили, что это дом инопланетян или даже их космический корабль.

Объект в то время находился от лунохода на расстоянии примерно 80 метров и чтобы узнать точно, что из себя представляет "куб", китайцы отправили луноход к странному объекту. Чтобы достичь места назначения луноходу потребуется 2-3 месяца, говорилось в сообщении КНКУ в декабре 2021 года.

[ + – ] Через месяц луноход оказался достаточно близко к исследуемому объекту, чтобы сделать более детальные фотографии Фото: ScienceAlert

Через месяц луноход оказался достаточно близко к исследуемому объекту, чтобы сделать более детальные фотографии. Новые снимки подтвердили догадки ученых, что эта "таинственная хижина" является просто камнем и даже не имеет форму куба. Это просто игра света и тени.

[ + – ] Название лунохода Юйту в переводе означает "Нефритовый Кролик". Теперь такое же название имеет и обнаруженный лунный камень. Фото: ScienceAlert

Один из членов команды управления луноходом сказал, что этот камень имеет форму кролика, а более мелкие камни перед ним напоминают морковь. Название лунохода Юйту в переводе означает "Нефритовый Кролик". Теперь такое же название имеет и обнаруженный лунный камень.

[ + – ] Луноход Юйту-2 Фото: ScienceAlert

Луноход Юйту-2 прибыл на Луну в январе 2019 года. Это первая миссия для исследования обратной стороны Луны. За это время луноход преодолел расстояние в более чем 1 км. Он занимается исследованием поверхности нашего спутника и изучает особенности лунного грунта.