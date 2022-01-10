Загадковий "куб" на Місяці: стало відомо, що це насправді (фото)

Нарешті розгадана таємниця дивного "куба" на супутнику Землі, який виявив китайський місяцехід Юйту-2 ще в грудні 2021 року. І це зовсім не куб.

Китайський місяцехід Юйту-2, який досліджує зворотний бік Місяця, у грудні минулого року надіслав на Землю знімки незвичайного об'єкта: це був "куб", який, за припущенням учених, є величезним каменем. У соцмережах почали поширювати найнеймовірніші припущення з приводу того, чим цей об'єкт є насправді. Цей "куб", на думку користувачів, це Starbucks інопланетян і навіть російська таємна база на Місяці. Але тепер загадка розкрита. Місяць наблизився до "куба" і зробив більш детальні знімки. З'ясувалося, що це камінь, який навіть не має форми куба, повідомляє ScienceAlert.

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[ + – ] Ближче зображення дивного "куба" Фото: ScienceAlert

На початку грудня 2021 китайський місяцехід Юйту-2 зафіксував дивний об'єкт, який виглядав як куб. Китайське національне космічне управління (КНКУ) назвало цей об'єкт "таємничою хижкою". Китайці жартома припустили, що це будинок інопланетян або навіть їхній космічний корабель.

Об'єкт у той час знаходився від місяцехода на відстані приблизно 80 метрів і щоб дізнатися точно, що являє собою "куб", китайці відправили місяцехід до дивного об'єкта. Щоб досягти місця призначення місяцеходу потрібно 2-3 місяці, йшлося у повідомленні КНКУ в грудні 2021 року.

[ + – ] Через місяць місяцехід виявився досить близько до об'єкта, що досліджується, щоб зробити більш детальні фото Фото: ScienceAlert

Через місяць місяцехід виявився досить близько до об'єкта, що досліджується, щоб зробити більш детальні фото. Нові знімки підтвердили припущення вчених, що ця "таємнича хатина" є просто каменем і навіть не має форми куба. Це просто гра світла та тіні.

[ + – ] Назва місяцехода Юйту у перекладі означає "Нефритовий Кролик". Тепер таку саму назву має і виявлений місячний камінь. Фото: ScienceAlert

Один із членів команди управління місяцеходом сказав, що цей камінь має форму кролика, а дрібніші камені перед ним нагадують моркву. Назва місяцехода Юйту в перекладі означає "Нефритовий Кролик". Тепер таку саму назву має і виявлений місячний камінь.

[ + – ] Місяцехід Юйту-2 Фото: ScienceAlert

Місяць Юйту-2 прибув на Місяць у січні 2019 року. Це перша місія дослідження зворотної сторони Місяця. За цей час місяцехід подолав відстань більш ніж 1 км. Він займається дослідженням поверхні нашого супутника та вивчає особливості місячного ґрунту.