Ученые разгадали тайну циклонов на Юпитере с помощью фитопланктона на Земле

Чтобы выяснить причины впечатляющей турбулентности на Юпитере ученым понадобилась помощь океанолога.

Международной группе планетологов из США и Италии понадобилась помощь океанолога, чтобы понять причины появления атмосферной турбулентности на Юпитере. Ученые выяснили, что причиной турбулентности является влажная конвекция, сообщает ScienceAlert.

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Несмотря на то, что между Землей и Юпитером очень мало общего, если взглянуть на спутниковые снимки цветения морского фитопланктона на Земле и сравнить их с фотографиями атмосферной турбулентности на полюсах Юпитера, то их будет сложно отличить, говорят ученые.

Сходство между Землей и Юпитером

Именно поразительное сходство этих фотографий привело ученых из калифорнийского технологического института и Института астрофизики и планетологии в Риме к ответу на вопрос, что вызывает атмосферную турбулентность на Юпитере. Оказалось, что это влажная конвекция. Во время этого процесса более теплый и менее плотный воздух поднимается вверх и этого достаточно, чтобы вызвать огромные циклоны на Юпитере. Но для выяснения причин появления атмосферных явлений на планете-гиганте планетологам понадобилась помощь океанолога.

[ + – ] Вихри в океане на Земле и вихри на Юпитере Фото: NASA

"Когда я увидела фотографии турбулентности вокруг циклонов на Юпитере со всеми нитями и мелкими завихрениями, это напомнило мне турбулентность, которую вы видите в земном океане вокруг водоворотов", — говорит океанолог Лия Сигельман из Институт океанографии им. Скриппса в Сан-Диего, штат Калифорния. "Это особенно видно на спутниковых снимках цветения планктона".

"Несколько лет назад причиной турбулентности на Юпитере уже называли влажную конвекцию. Но не было необходимых данных, чтобы подтвердить эту гипотезу. Потом к Юпитеру полетел космический аппарат "Юнона" и прислал на Землю снимки турбулентных регионов на полюсах планеты-гиганта", — говорит Пэтрис Кляйн из калифорнийского технологического института.

[ + – ] Турбулентность в океанах на Земле и турбулентность на Юпитере Фото: NASA

Фотографии с космического аппарата "Юнона"

На этих снимках ученые увидели скопления циклонов диаметром 5 тысяч км с более мелкими завихрениями и нитями размером от 100 до 1600 километров. Используя изображения с оптической камеры "Юноны" Сигельман вместе с коллегами планетологами изучила движения облаков и получила данные о скорости и направления ветра. Изображения с инфракрасной камеры аппарата предоставили возможность узнать температуру в этих атмосферных регионах. Более высокая температура была в тонких облаках, а более низкая – в толстых.

Благодаря этим данным ученые выяснили как возникает турбулентность. Они обнаружили, что конвективные потоки горячего, менее плотного воздуха, которые быстро поднимаются из источников, которые имеют менее 100 км в диаметре, передают энергию вверх в гигантские циклоны, питая и поддерживая их.

Напоминаем, что во время 38-го облета Юпитера космический аппарат "Юнона" подлетел очень близко к планете и прислал уникальные изображения в очень высоком разрешении.

Также ученые выяснили, что Юпитер похож на Солнце, но его нельзя считаться несостоявшейся звездой.