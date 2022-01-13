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Показал "Мехазиллу": Илон Маск опубликовал видео гигантской башни, улавливающей ракеты

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Технология позволит сократить интервал запусков ракет

Конструкция будет ловить приземляющиеся ракеты Starship, что позволит запускать их чаще.

Илон Маск продемонстрировал почти готовую "Мехазиллу" — башню, которая будет улавливать первую ступень ракеты Starship после возвращения с орбиты. Видео с башней изобретатель выложил в своем Twitter-аккаунте.

Инженеры SpaceX c помощью этой технологии надеются сократить интервал запусков по сравнению с приземлением ракет на морские платформы.

Высота башни составляет 140 метров. Она имеет небольшую стрелу, за которую должна цепляться ступень Starship. Ракета сама будет снижать скорость и рассчитывать траекторию приземления. Как это будет выглядеть Илон Маск показал ранее в демонстрационном видео.

Сейчас строительство "Мехазиллы" находится на завершающей стадии. Она располагается на космодроме Бока-Чика в Техасе.

Что такое Starship?

Starship — это комплекс, в который входят космический корабль и сверхтяжелая ракета Super Heavy. Планируется, что он сможет перевозить около 100 людей и 91 тонну груза на Луну и Марс. SpaceX заявляла, что Starship будет обладать "самой мощной в мире ракетой-носителем из когда-либо разработанных".

Иными словами, Starship — модель космического корабля, предназначенного для полетов за пределы земной орбиты. NASA заключило с SpaceX контракт на космоборта, который доставит астронавтов на поверхность Луны в конце этого десятилетия. В мае прошлого года прототип звездолета успешно прошел испытания. После серии высотных полетов, корабль приземлился на техасской стартовой площадке целым и невредимым.

В прошлом году компания Илона Маска Tesla поставила рекордное количество электромобилей. Производитель изготовил почти в два раза больше автомобилей, чем годом ранее. Через 10 лет основатель бренда Илон Маск хочет продавать по 20 миллионов авто ежегодно.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Илон Маск назвал возможного создателя биткоина. По его мнению, математик Ник Сабо разработал один из первых алгоритмов для цифровых валют, а его тексты напоминают стиль официального документа о первой криптовалюте.