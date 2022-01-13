Показав "Мехазілу": Ілон Маск опублікував відео гігантської вежі, яка вловлює ракети

Конструкція ловитиме ракети Starship, що дозволять запускати їх частіше.

Ілон Маск продемонстрував майже готову "Мехазілу" — вежу, яка вловлюватиме перший ступінь ракети Starship після повернення з орбіти. Відео з вежею винахідник виклав у своєму Twitter-акаунті.

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Інженери SpaceX за допомогою цієї технології сподіваються скоротити інтервал запусків порівняно з приземленням ракет на морські платформи.

Висота вежі складає 140 метрів. Вона має невелику стрілу, за яку має чіплятися ступінь Starship. Ракета сама знижуватиме швидкість і розраховуватиме траєкторію приземлення. Як це буде виглядати Ілон Маск показав раніше в демонстраційному відео.

Наразі будівництво "Мехазіли" знаходиться на завершальній стадії. Вона знаходиться на космодромі Бока-Чіка в Техасі.

Що таке Starship?

Starship — це комплекс, до якого входять космічний корабель і надважка ракета Super Heavy. Планується, що він зможе перевозити майже 100 людей і 91 тонну вантажу на Місяць і Марс. SpaceX заявляла, що Starship володітиме "найпотужнішою у світі ракетою-носієм із будь-коли розроблених".

Іншими словами, Starship — модель космічного корабля, призначеного для польотів за межі земної орбіти. NASA уклало з SpaceX контракт на космоборт, який доставить астронавтів на поверхню Місяця наприкінці цього десятиліття. У травні минулого року прототип зорельоту успішно пройшов випробування. Після серії висотних польотів корабель приземлився на техаському стартовому майданчику цілим і неушкодженим.

Минулого року компанія Ілона Маска Tesla поставила рекордну кількість електромобілів. Виробник виготовив майже вдвічі більше автомобілів, ніж рік тому. Через 10 років засновник бренду Ілон Маск хоче продавати по 20 мільйонів автомобілів щороку.

Раніше Фокус розповідав про те, що Ілон Маск назвав можливого творця біткоїну. На його думку, математик Нік Сабо розробив один із перших алгоритмів для цифрових валют, а його тексти нагадують стиль офіційного документа про першу криптовалюту.