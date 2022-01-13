Таинственный космический "паук" оказался источником мощного гамма-излучения

Ученым удалось выяснить, что за объект выпускает мощные гамма-лучи в далекой двойной звездной системе.

Исследователи впервые обнаружили пример звездной двойной системы, в которой звезда, превращающаяся в белый карлик с очень малой массой, вращается вокруг нейтронной звезды, ставшей быстро вращаемым пульсаром. Именно пульсар выпускает пучки гамма-излучения, источник которых не могли определить астрономы, сообщает Phys.

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Подобные двойные системы ученые называют "пауками", потому что пульсар поглощает вещество своей звезды-компаньона. Но до обнаружения этой звездной системы, космический телескоп "Ферми" обнаружил сильное гамма-излучение, источник которого астрономы не могли определить.

Астрономы из США и Канады под руководством Сэмюэля Суихарта из Исследовательской лаборатории ВМС США в Вашингтоне, с помощью наземных и космических телескопов определили, что источником гамма-излучения, который назвали 4FGL J1120.0-2204, является пульсар в двойной звездной системе.

[ + – ] Двойная звездная система. Иллюстрация. На переднем плане звезда, которая превращается в белый карлик, а на заднем плане - нейтронная звезда, которая стала пульсаром Фото: phys.org

Оказалось, что вокруг миллисекундного пульсара, который вращается сотни раз в секунду, вращается звезда, которая эволюционирует в белый карлик с малой массой. Эта пара звезд находится на расстоянии 2600 световых лет от нас.

В ходе исследования ученые выяснили, что протобелый карлик вращается вокруг нейтронной звезды каждые 15 часов. Также стало известно, что эта звезда имеет температуру поверхности 8200 градусов Цельсия и массу, которая составляет всего 17% массы Солнца.

По словам Сэмюэля Суихарта, будущий белый карлик еще не закончил свое преобразование.

[ + – ] Анимация, создання учеными показывает, как себя ведут себя две звезды в двойной системе "будущий белый карлик - нейтронная звезда"

"В настоящее время он примерно в пять раз больше по радиусу, чем обычные белые карлики с такими же массами", — говорит Суихарт. "Он будет остывать и сжиматься, и примерно через 2 млрд лет будет похож на другие белые карлики с очень малой массой", — говорит Суихарт.

Большинство миллисекундных пульсаров излучают гамма-лучи и рентгеновские лучи во время столкновения звездного ветра самой звезды и вещества, выходящего из звезды-компаньона.

"Сейчас нам известно о 80 белых карликах с очень малой массой. Но мы впервые обнаружили звезду, которая превращается в белый карлик и вращается вокруг нейтронной звезды", — говорит Суихарт.

Напоминаем, что ученые обнаружили самого быстрого белого карлика со скоростью вращения в 25 секунд.

Как уже писал Фокус, астрономам удалось обнаружить недостающее звено звездной эволюции — новый вид звезд.