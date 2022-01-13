Таємничий космічний "павук" виявився джерелом потужного гамма-випромінювання

Ученим вдалося з'ясувати, що за об'єкт випускає потужні гамма-промені в далекій подвійній зоряній системі.

Дослідники вперше виявили приклад зоряної подвійної системи, у якій зірка, що перетворюється на білий карлик із дуже малою масою, обертається навколо нейтронної зірки, що стала пульсаром, який швидко обертається. Саме пульсар випускає пучки гамма-випромінювання, джерело яких неможливо визначити астрономи, повідомляє Phys.

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Подібні подвійні системи вчені називають "павуками", тому що пульсар поглинає речовину своєї зірки-компаньйона. Але до виявлення цієї зіркової системи космічний телескоп "Фермі" виявив сильне гамма-випромінювання, джерело якого астрономи не могли визначити.

Астрономи зі США та Канади під керівництвом Семюеля Суїхарта з Дослідницької лабораторії ВМС США у Вашингтоні за допомогою наземних і космічних телескопів визначили, що джерелом гамма-випромінювання, яке назвали 4FGL J1120.0-2204, є пульсар у подвійній зоряній системі.

[ + – ] Подвійна зоряна система. Ілюстрація. На передньому плані зірка, яка перетворюється на білий карлик, а на задньому плані – нейтронна зірка, яка стала пульсаром Фото: phys.org

Виявилося, що навколо мілісекундного пульсара, що обертається сотні разів на секунду, обертається зірка, яка еволюціонує в білий карлик із малою масою. Ця пара зірок розташована на відстані 2600 світлових років від нас.

У ході дослідження вчені з'ясували, що протобілий карлик обертається навколо нейтронної зірки кожні 15 годин. Також стало відомо, що ця зірка має температуру поверхні 8200 градусів Цельсія та масу, яка становить лише 17% маси Сонця.

За словами Семюеля Суїхарта, майбутній білий карлик ще не закінчив своє перетворення.

[ + – ] Анімація, створення вченими показує, як поводяться дві зірки в подвійній системі "майбутній білий карлик — нейтронна зірка"

"Зараз він приблизно в п'ять разів більше за радіусом, ніж звичайні білі карлики з такими ж масами, — говорить Суїхарт. — Він буде остигати та стискатися і приблизно через 2 млрд років буде схожий на інші білі карлики з дуже малою масою", — говорить Суїхарт.

Більшість мілісекундних пульсарів випромінюють гамма-промені та рентгенівські промені під час зіткнення зоряного вітру самої зірки та речовини, що виходить із зірки-компаньйона.

"Зараз нам відомо про 80 білих карликів із дуже малою масою. Але ми вперше виявили зірку, яка перетворюється на білий карлик і обертається навколо нейтронної зірки", — каже Суїхарт.

Нагадуємо, що вчені виявили найшвидшого білого карлика зі швидкістю обертання 25 секунд.

Як писав Фокус, астрономам вдалося виявити недостатню ланку зоряної еволюції — новий вид зірок.