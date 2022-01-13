Материнский инстинкт. В Танзании львица отвела заблудившуюся антилопу обратно в стадо (видео)

На опубликованных кадрах львица идет бок о бок с детенышем антилопы, сопровождая его обратно в безопасное место в экорегионе Серенгети.

В Танзании произошел необычный случай. Львица отвела отбившегося от стада детеныша антилопы гну обратно к его сородичам. Сотрудники зоозащитных организации назвали такое поведение "появлением любви". Видео необычного инцидента выложил в Twitter местный Национальный парк.

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Детеныш антилопы гну не побоялся подойти к хищнику, который вдвое больше его. На опубликованных кадрах львица идет бок о бок с детенышем антилопы, сопровождая его обратно в безопасное место в экорегионе Серенгети.

Подобное поведение довольно необычно. Представитель Управления национальных парков Танзании Паскаль Шелутете сказал, что, скорее всего, материнские инстинкты львицы оказались сильнее врожденных хищнических.

Диета львов

Львов называют "универсальными гиперплотоядными", то есть их рацион не менее чем на 70% состоит из мяса, причем разных животных. Зебры и антилопы гну чаще всего становятся их добычей: они медленнее по сравнению, например, с обычными антилопами или газелями, и не настолько опасны, как буйволы.

[ + – ] Лев нападает на антилопу.

В среднем взрослые львы съедают 5-7 кг мяса в день. Не каждый день для больших кошек заканчивается успешной охотой. И, как правило, не упускают легкой возможности перекусить. Тем необычнее выглядят случай в Танзании.

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