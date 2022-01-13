Материнський інстинкт. У Танзанії левиця відвела заблудлу антилопу назад у стадо (відео)

На опублікованих кадрах левиця йде пліч-о-пліч із дитинчам антилопи, супроводжуючи його назад у безпечне місце в екорегіоні Серенгеті.

У Танзанії стався незвичайний випадок. Левиця відвела дитинча, котре відбилося від стада, антилопи гну назад до його родичів. Співробітники зоозахисної організації назвали таку поведінку "появою кохання". Відео незвичайного інциденту виклав у Twitter місцевий Національний парк.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дитинча антилопи гну не побоялося підійти до хижака, який удвічі більший за нього. На опублікованих кадрах левиця йде пліч-о-пліч із дитинчам антилопи, супроводжуючи його назад у безпечне місце в екорегіоні Серенгеті.

Подібна поведінка є досить незвичайною. Представник Управління національних парків Танзанії Паскаль Шелутете сказав, що, швидше за все, материнські інстинкти левиці виявилися сильнішими за вроджені хижацькі.

Дієта левів

Левів називають "універсальними гіперм'ясоїдними", тобто їхній раціон не менш ніж на 70% складається з м'яса, причому різних тварин. Зебри й антилопи гну найчастіше стають їхньою здобиччю: вони повільніші порівняно, наприклад, зі звичайними антилопами чи газелями, і не настільки небезпечні, як буйволи.

[ + – ] Лев нападає на антилопу.

Здебільшого дорослі леви з'їдають 5-7 кг м'яса на день. Не кожен день для великих кішок закінчується успішним полюванням. І, як правило, не втрачають легкої можливості перекусити. Тим незвичайніше виглядають випадки в Танзанії.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені з'ясували, чому собаки нахиляють голову під час взаємодії з людиною. У нещодавньому дослідженні брали участь 40 собак, їх розділили на дві групи — "обдарованих" і "звичайних".