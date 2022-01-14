Украинский спутник на орбите Земли: чем будет заниматься "Сич-2-30"

Компания SpaceX запустила на орбиту планеты украинский спутник, первый за последние 10 лет. С аппаратом уже установлена связь и вскоре он начнет передавать первые снимки.

На этой неделе, 13 января, в космос был запущен украинский спутник "Сич-2-30". Он стал первым украинским космическим аппаратом, запущенным страной за последние 10 лет, а также первым аппаратом, который отправился в космос без участия России.

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Запуск "Сич-2-30" прошел успешно и Национальный центр управления и испытаний космических средств в Хмельницкой области отчитался, что первый сеанс связи с аппаратом прошел также успешно.

"С удовольствием сообщаю, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту", – написал президент в Telegram-канале.

Также Зеленский сообщил, что со спутником была установлена устойчивая связь, а все системы аппарата работают в штатном режиме. По словам президента, данные от спутника будут использоваться как в гражданских целях, так и в оборонных.

Что из себя представляет "Сич-2-30"

Разработкой спутника занималось конструкторское бюро "Южное". Согласно техническим данным, спутник "Сич-2-30" может делать цифровые снимки поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Также аппарат может использоваться для получения данных об ионосфере.

Предшественником "Сич-2-30" является орбитальный спутник "Сич-2", который был запущен Украиной в 2011 году. Правда, "Сич-2" проработал всего 16 месяцев на орбите, вместо запланированных 5 лет.

Ранее Украина отправляла свои спутники в космос в августе 1995 года (Сич-1) и декабре 2004 года (Сич-1М).

Вес четвертого украинского спутника "Сич-2-3-0" составляет около 210 килограмм, из которых 40 килограмм – полезная нагрузка. Объем накопителя данных – 10 Гб, а канал передачи – 30,72 Мбит/с.

Новый украинский спутник рассчитан на три года работы на орбите высотой 525 км.

Всего на проект было потрачено более 245 млн грн, согласно данным Лига.net, которое ссылается на Госкосмос. Также известно, что из этой суммы на запуск спутника с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 было потрачено 1,9 млн долларов.

[ + – ] Общая стоимость спутника "Сич-2-30" Фото: Лига

Проблемы с запуском украинского спутника

Еще в начале февраля 2021 году президента Владимир Зеленский заявил, что украинский спутник будет запущен в год 30-летия Независимости Украины – в 2021 году. С учетом поставленной задачи и приуроченной дате, название спутника сменили с "Сич-2-1" на "Сич-2-30".

Изначально запуск планировался ко Дню Независимости Украины, но старт пришлось перенести на декабрь 2021 года. Но и в этот раз места в плотном графике запусков компании SpaceX не нашлось.

Компания SpaceX 22 декабря перенесла запуск миссии Transporter-3 с 105 коммерческими спутниками, включая украинский. В конце концов, старт состоялся 13 января 2022 года с мыса Канаверал во Флориде.

Чем будет заниматься спутник "Сич-2-30"

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай говорит, что основное назначение спутника – гражданское, но также он может использоваться и в военных целях.

"Назначение спутника "Сич-2-30 – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть, это спутник для гражданских задач. При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", – написал Тафтай в Facebook.

Он добавил, что в агентстве уже подготовлена программа по запуску восьми украинских спутников на орбиту Земли до 2025 года. Именно в эту программу войдет разработка и запуск более современных спутников, которые будут предназначены исключительно для военных и оборонных целей.