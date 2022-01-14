Український супутник на орбіті Землі: чим займатиметься "Січ-2-30"

Компанія SpaceX запустила на орбіту планети український супутник, перший за останні 10 років. Із апаратом уже встановлено зв'язок, і незабаром він почне передавати перші знімки.

Цього тижня, 13 січня, у космос було запущено український супутник "Січ-2-30". Він став першим українським космічним апаратом, запущеним країною протягом останніх 10 років, а також першим апаратом, який вирушив у космос без участі Росії.

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Запуск "Січ-2-30" пройшов успішно, і Національний центр управління та випробувань космічних засобів у Хмельницькій області прозвітував, що перший сеанс зв'язку з апаратом пройшов також успішно.

"Із насолодою повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці в Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв'язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту", – написав президент у Telegram-каналі.

Також Зеленський повідомив, що із супутником було встановлено стійкий зв'язок, а всі системи апарату працюють у штатному режимі. За словами президента, дані від супутника будуть використовуватися як у цивільних цілях, так і в оборонних.

Що являє собою "Січ-2-30"

Розробкою супутника займалося конструкторське бюро "Південне". За технічними даними, супутник "Січ-2-30" може робити цифрові знімки поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні. Також апарат можна використовувати для отримання даних про іоносферу.

Попередником "Січ-2-30" є орбітальний супутник "Січ-2", який був запущений Україною у 2011 році. Щоправда, "Січ-2" пропрацював лише 16 місяців на орбіті замість запланованих 5 років.

Раніше Україна відправляла свої супутники до космосу в серпні 1995 року (Січ-1) та грудні 2004 року (Січ-1М).

Вага четвертого українського супутника "Січ-2-3-0" становить близько 210 кілограмів, із яких 40 кілограмів – корисне навантаження. Об'єм накопичувача даних – 10 Гб, а канал передачі – 30,72 Мбіт/с.

Новий український супутник розрахований на три роки роботи на орбіті заввишки 525 км.

Усього на проєкт було витрачено понад 245 млн грн, згідно з даними Ліга.net, яке посилається на Держкосмос. Також відомо, що з цієї суми на запуск супутника за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 було витрачено 1,9 млн доларів.

[ + – ] Загальна вартість супутника "Січ-2-30" Фото: Ліга

Проблеми із запуском українського супутника

Ще на початку лютого 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що український супутник буде запущений у рік 30-річчя Незалежності України – у 2021 році. З урахуванням поставленого завдання та приуроченої дати, назву супутника змінили з "Січ-2-1" на "Січ-2-30".

Спочатку запуск планувався до Дня Незалежності України, але старт довелося перенести на грудень 2021 року. Але й цього разу місця в щільному графіку запусків компанії SpaceX не знайшлося.

Компанія SpaceX 22 грудня перенесла запуск місії Transporter-3 із 105 комерційними супутниками, включаючи українську. Зрештою, старт відбувся 13 січня 2022 року з мису Канаверал у Флориді.

Чим займатиметься супутник "Січ-2-30"

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай каже, що основне призначення супутника – цивільне, але також може використовуватися і у військових цілях.

"Призначення супутника "Січ-2-30" — моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Тобто це супутник для цивільних завдань. При цьому він дозволить і отримувати досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів", — написав Тафтай у Facebook.

Він додав, що в агентстві вже підготовлено програму із запуску восьми українських супутників на орбіту Землі до 2025 року. Саме в цю програму увійде розробка та запуск сучасніших супутників, які будуть призначені виключно для військових і оборонних цілей.