Space X вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30" (відео)

Супутник запущений у межах програми Transporter 3. Апарат вестиме спостереження за пересуванням військової техніки та кораблів.

Сьогодні 13 січня о 17:25 із космодрому, розташованого на мисі Канаверал у штаті Флорида (США), стартувала ракета-носій Falcon 9, яка вивела на орбіту супутник "Січ-2-30", розроблений українськими конструкторами. Репортаж із місця запуску провела компанія SpaceX.

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Запуск українського супутника здійснила американська компанія Ілона Маска SpaceX. Договір був підписаний державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" з нідерландською компанією ISILaunch. Згідно з протоколом, ISILAUNCH відповідає за інтеграцію місії, а SpaceX зі свого боку виступила провайдером пускових послуг.

Супутник "Січ-2-30" запущений у межах місії Transporter 3, яка виведе на орбіту понад 100 апаратів. Український супутник від'єднається від ракети-носія через 01:23:02 після старту.

[ + – ] Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX.

Апарат призначений для дистанційного зондування Землі. За допомогою охоплення, яке становить 46,6 км, супутник вестиме фотозйомку поверхні Землі та вестиме спостереження за тим, як використовуються земельні лісові та водні ресурси. Також, за словами розробників, він здатний вести спостереження за пересуванням військової техніки та кораблів.

Що відомо про супутник "Січ 2-30"?

Розробка українського апарату розпочалася ще у 2015 році під керівництвом конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі. Супутник є продовженням українського апарату "Січ-2" і має покращені характеристики, а саме — роздільну здатність фотокамери, що становить близько 7,8 м при ширині зони зйомки близько 47 км. Апарат має масу 210 кг і розрахований на 5 років служби.

[ + – ] Український супутник Січ-2

У 2020 році президент України Володимир Зеленський поставив завдання завершити розробку супутника та вивести його на орбіту у 2021 році. Проте запуск, запланований на кінець 2021 року, не відбувся, оскільки компанії SpaceX перенесла старт ракети Falcon 9 на січень 2022 року.

[ + – ] Робота співробітників бюро "Південне"

Нагадаємо, що в грудні 2021 року супутник "Січ-2-30" був готовий до відправки на пускову базу. Він успішно пройшов усі заплановані випробування та відповідає поставленим параметрам.