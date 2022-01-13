Space X вывела на орбиту украинский спутник Сич-2-30 (видео)

Спутник запущен в рамках программы Transporter 3. Аппарат будет вести наблюдение за передвижением военной техники и кораблей.

Сегодня 13 января в 17:25 с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида (США), стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник Сич-2-30, разработанный украинскими конструкторами. Репортаж с места запуска провела компания SpaceX.

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Запуск украинского спутника осуществила американская компания Илона Маска SpaceX. Договор был подписан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" с нидерландской компанией ISILaunch. Согласно протоколу ISILAUNCH отвечает за интеграцию миссии, а SpaceX, со своей стороны, выступила провайдером пусковых услуг.

Спутник Сич-2-30 запущен в рамках миссии Transporter 3, которая выведет на орбиту более 100 аппаратов. Украинский спутник отсоединится от ракеты-носителя через 01:23:02 после старта.

[ + – ] Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX

Аппарат предназначен для для дистанционного зондирования Земли. С помощью захвата, который составляет 46,6 км, спутник будет вести фотосъемку поверхности Земли и вести наблюдение за тем, как используются земельные лесные и водные ресурсы. Также, по словам разработчиков, он способен вести наблюдение за передвижением военной техники и кораблей.

Что известно о спутнике Сич 2-30?

Разработка украинского аппарата началась в еще в 2015 году под руководством конструкторского бюро "Южное" в Днепре. Спутник является продолжением украинского аппарата Сич-2 и имеет улучшенные характеристики, а именно — разрешение фотокамеры, которое составляет около 7,8 м при ширине зоны съемки около 47 км. Аппарат имеет массу в 210 кг и рассчитан на 5 лет службы.

[ + – ] Украинского спутник Сич-2

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить разработку спутника и вывести его на орбиту в 2021 году. Однако запуск, который был запланирован на конец 2021 года, не состоялся, поскольку компании SpaceX перенесла старт ракеты Falcon 9 на январь 2022 года.

[ + – ] Работа сотрудников бюро "Южное"

Напомним, что в декабре 2021 Спутник Сич-2-30 был готов к отправке на пусковую базу. Он успешно прошел все запланированные испытания и отвечает поставленным параметрам.