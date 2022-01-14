Настоящий фейерверк. Ученые записали на видео, как мозг формирует новые воспоминания

Ученые не нашли подтверждений устоявшейся гипотезе о том, что обучение только лишь укрепляет связи между нейронами мозга.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии записали видео, как мозг рыбок данио, которых еще называют зебрафиш, обрабатывает и хранит воспоминания. Это прорывное исследование, которое, в частности, может помочь разработать новые методы лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщается в пресс-релизе исследования на сайте USC Viterbi.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

С помощью микроскопа, который был специально изготовлен для этого исследования, ученые смогли записать, как клетки мозга этих рыб, "светились, как Таймс-сквер в канун Нового года". В молодом возрасте эти рыбы прозрачные.

Выяснилось, что при формировании воспоминаний новые связи между нейронами мозга появляются, или же полностью исчезают. Ученые не нашли очевидных подтверждений устоявшейся теории о том, что обучение и воспоминания только лишь укрепляют связи между нейронами мозга.

Как формируются воспоминания

"На протяжении последних 40 лет по общепринятому мнению считалось, что человек учится новому, когда связи между нейронами мозга усиливаются, но это не то, что мы обнаружили", — объясняет соавтор исследования, специалист в области компьютерной инженерии Карл Кессельман в пресс-релизе.

Руководитель исследования профессор Дон Арнольд из Университета Южной Калифорнии, назвал полученные результаты лучшими из возможных. "Мы наблюдали резкое изменение количества нейронных связей — одни исчезали, другие формировались в обособленных областях мозга".

Арнольд говорит, что прежде считалось непреложной истиной то, что сила нейронных связей меняется. Но ученого удивило то обстоятельство, что сила связей между нейронами может оставаться неизменной.

[ + – ] Фото того, как мозг рыбок данио формирует новые связи между нейронами. [ + – ] Помещение, где проходило исследование. [ + – ] Фото мозга рыб.

Этот эксперимент поможет ученым отслеживать и отмечать изменения в нейронных связях, и узнать больше о том, как формируются воспоминания, и почему одни воспоминания сильнее других и задерживаются в памяти дольше.

Почему плохие воспоминания сильнее?

Авторы эксперимента называют его результаты прорывными в области изучения новых методов лечения посттравматического стрессового синдрома (ПТСР) и других нейродегенеративных заболеваний.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что нежелательные воспоминания, в отличие от других, формируются в отдельной области мозга — амигдале, или миндалевидном теле, которое отвечает за эмоциональные реакции, в т.ч. бой, применение физической силы или бегство.

Эксперимент проводился на "рыбках-зебрах", потому что их мозг по структуре схож с человеческим — и на генетическом, и клеточном уровнях. Молодые особи этих рыб прозрачны, что позволило беспрепятственно проследить, как работает их мозг.

Ранее Фокус сообщал, что нейробиологам удалось развеять миф о доминирующих полушариях мозга. Склонность людей к творчеству или логике никак не связана с доминированием правого или левого полушария мозга.