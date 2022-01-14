Справжній феєрверк. Учені записали на відео, як мозок формує нові спогади

Учені не знайшли підтверджень усталеної гіпотези про те, що навчання тільки зміцнює зв'язки між нейронами мозку.

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії записали відео, як мозок рибок Даніо, яких ще називають зебрафіш, обробляє та зберігає спогади. Це проривне дослідження, яке, зокрема, допоможе розробити нові методи лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Про це повідомляється у пресрелізі дослідження на сайті USC Viterbi.

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За допомогою мікроскопа, який був спеціально виготовлений для цього дослідження, учені змогли записати, як клітини мозку цих риб, "світилися, як Таймс-сквер напередодні Нового року". У молодому віці ці риби прозорі.

З'ясувалося, що при формуванні спогадів нові зв'язки між нейронами мозку з'являються або повністю зникають. Учені не знайшли очевидних підтверджень усталеної теорії про те, що навчання і спогади тільки зміцнюють зв'язки між нейронами мозку.

Як формуються спогади

"Протягом останніх 40 років за загальноприйнятою думкою вважалося, що людина вчиться нового, коли зв'язки між нейронами мозку посилюються, але це не те, що ми виявили", — пояснює співавтор дослідження, фахівець у галузі комп'ютерної інженерії Карл Кессельман у пресрелізі.

Керівник дослідження професор Дон Арнольд з Університету Південної Каліфорнії назвав отримані результати найкращими з можливих. "Ми спостерігали різку зміну кількості нейронних зв'язків — одні зникали, інші формувалися у відокремлених ділянках мозку".

Арнольд каже, що раніше вважалося непорушною істиною те, що сила нейронних зв'язків змінюється. Але вченого здивувала та обставина, що сила зв'язків між нейронами може бути незмінною.

[ + – ] Фото того, як мозок рибок Даніо формує нові зв'язки між нейронами. [ + – ] Приміщення, де проходило дослідження. [ + – ] Фото мозку риб.

Цей експеримент допоможе вченим відстежувати і фіксувати зміни в нейронних зв'язках, і дізнатися більше про те, як формуються спогади, і чому одні спогади сильніші за інших і затримуються в пам'яті довше.

Чому погані спогади сильніші?

Автори експерименту називають його результати проривними у сфері вивчення нових методів лікування посттравматичного стресового синдрому (ПТСР) та інших нейродегенеративних захворювань.

Отримані результати свідчать про те, що небажані спогади, на відміну від інших, формуються в окремій ділянці мозку – амігдалі, або мигдалеподібному тілі, яке відповідає за емоційні реакції, зокрема за бій, застосування фізичної сили чи втечу.

Експеримент проводився на "рибках-зебрах", тому що їхній мозок за структурою схожий на людський — і на генетичному, і на клітинному рівнях. Молоді особини цих риб прозорі, що дозволило безперешкодно простежити, як працює їхній мозок.

Раніше Фокус повідомляв, що нейробіологам вдалося розвіяти міф про домінувальні півкулі мозку. Схильність людей до творчості чи логіки ніяк не пов'язана з домінуванням правої чи лівої півкулі мозку.