Космический костер. Ученые получили новые изображения Туманности Пламя (фото)

С помощью новых фотографий туманности ученые смогли обнаружить ранее не наблюдаемые особенности этой области звездообразования.

Астрономы с помощью радиотелескопа Atacama Pathfinder Experiment (APEX), который находится в Чили, смогли по-новому взглянуть на область звездообразования в радиодиапазоне, и им открылись ранее неизвестные детали Туманности Пламя. Также ученые смогли обнаружить новую туманность, в которой, возможно нет звезд, сообщает ScienceAlert.

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[ + – ] Туманность Пламя Фото: ESO

Туманность NGC 2024 или туманность Пламя находится в скоплении туманностей под названием Облако Ориона, которое находится в созвездии Орион. Рядом с туманностью Пламя расположена известная туманность Конская голова.

[ + – ] Туманность Конская голова Фото: wikipedia

В состав Облака Ориона входит несколько звездообразующих туманностей, а само Облако находится на расстоянии 1600 световых лет от нас и имеет ширину в несколько сотен световых лет.

"Облако Ориона и его туманности – это отличная лаборатория для изучения процесса рождения звезд", — говорит Томас Станке из Европейской южной обсерватории.

Туманность Пламя – это эмиссионная туманность, то есть она излучает свой собственный свет, в отличие от отражательных туманностей, которые светятся только отраженным светом звезд, и темных туманностей, которые вообще не светятся.

[ + – ] Туманность Пламя Фото: ESO

Туманность Пламя – это область звездообразования, молодые звезды в таких областях бывают очень горячими, и потому туманность светится очень ярко. В этой туманности находятся сотни недавно созданных звезд, которые сконцентрированы в ее центре.

По словам Станке, звезды рождаются в облаках плотной пыли и газа, которые затемняют звезды в оптическом диапазоне. Но радиотелескоп Atacama Pathfinder Experiment может получать изображения в радиодиапазоне, а потому ученым открылись новые детали.

Станке и его коллеги смогли увидеть потоки молекулярных газов, как мощные звездные ветра уходят в межзвездное пространство во время процесса звездообразования. Также астрономы нанесли на карту молекулярный газ в различных областях туманности. Во время своих наблюдений ученые также обнаружили туманность, которую никто никогда раньше не замечал. И в ней возможно нет звезд.

Atacama Pathfinder Experiment

[ + – ] Радиотелескоп Atacama Pathfinder Experiment Фото: wikipedia

Atacama Pathfinder Experiment — радиотелескоп;

Находится на высоте 5100 метров над уровнем моря в пустыне Атакама на севере Чили;

Основная тарелка телескопа имеет в диаметре 12 метров.

Напоминаем, астрономы смогли сделать снимок инфракрасной туманности Хамелеон, которая выглядит, как призрачная "однокрылая бабочка", летящая в космосе.

Фокус писал о том, что за 30 лет работы телескоп Хаббл сделал миллионы изображений, среди них есть и уникальные фотографии впечатляющих туманностей.