Распылить серу в атмосфере Земли: ученые предупредили правительства об угрозе геоинженерии

Группа ученых из разных стран Европы требует прекратить финансирование опасных проектов по снижению температуры на планете.

В открытом письме, опубликованном в журнале WIREs Climate Change, группа ученых из разных стран Европы предупреждает правительства ведущих стран о том, что существующие планы уменьшить последствия глобального потепления могут быть опасными. Речь идет о защите планеты от солнечных лучей, которая охладит Землю, и температура не будет повышаться. Такие геоинженерные планы предусматривают выброс миллиардов частиц серы в атмосферу, которые заблокируют большое количество солнечного света, сообщает Phys.

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Страны мира взяли на себя обязательство ограничить повышение температуры на Земли до 1,5°C по сравнению с уровнем середины XIX века, но ученые, заявили, что этот порог будет превышен, возможно, в течение этого десятилетия.

Солнечная геоинженения

Именно неспособность сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление, побудила некоторых политиков прибегнуть к солнечной геоинженерии, которая предполагает размещение светоотражающих частиц серы в атмосфере чтобы выиграть время для более надежного решения.

Давно известно, что введение большого количества отражающих частиц в верхние слои атмосферы может охладить планету. Но в открытом письме ученые из разных стран говорят, что подобное решение не даст нужного результата, а может привести к еще худшим последствиям.

Фото: NASA

Возможные последствия

Например, такие действия нарушат выпадение муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке, что уничтожит посевы, от которых зависят сотни миллионов людей. Ученые также предупреждают о том, что если заполнение атмосферы отражающими свет частицами внезапно прекратится, то существует высокая вероятность того, что температура на планете быстро увеличится.

К тому же технология солнечной геоинженерии не остановит увеличение количества CO2 в атмосфере. Также ученые говорят, о том, что эта технология лишит правительства стимулов по сокращению выбросов парниковых газов. Ученые в своем письме призывают международное сообщество заблокировать финансирование подобных экспериментов.

Введение частиц серы в атмосферу – это только одна из форм солнечной геоинженерии. Некоторые эксперты предлагают создать светоотражающие облака или же разместить гигантские зеркала в космосе, которые будут отражать солнечный свет. Самыми безобидными предложениями кажутся те, в которых эксперты предлагают сделать белыми крыши домов и дорожные покрытия.

Как уже писал Фокус, по прогнозам 2022 год будет одним из самых жарких на Земле.

Также ученые выяснили, что впервые за 24 тысячи лет на Земле происходит настолько масштабное потепление.