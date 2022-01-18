Розпорошити сірку в атмосфері Землі: учені попередили уряди про загрозу геоінженерії

Група вчених із різних країн Європи вимагає припинити фінансування небезпечних проєктів щодо зниження температури на планеті.

У відкритому листі, опублікованому в журналі WIREs Climate Change, група вчених із різних країн Європи попереджає уряди провідних країн про те, що плани зменшити наслідки глобального потепління можуть бути небезпечними. Йдеться про захист планети від сонячних променів, що охолодить Землю, і температура не підвищуватиметься. Такі геоінженерні плани передбачають викид мільярдів частинок сірки в атмосферу, які заблокують велику кількість сонячного світла, повідомляє Phys.

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Країни світу взяли на себе зобов'язання обмежити підвищення температури на Землі до 1,5 ° C порівняно з рівнем середини XIX століття, але вчені заявили, що цей поріг буде перевищено, можливо, протягом цього десятиліття.

Сонячна геоінженерія

Саме нездатність скоротити викиди парникових газів, які викликають глобальне потепління, спонукала деяких політиків вдатися до сонячної геоінженерії, яка передбачає розміщення світловідбивних частинок сірки в атмосфері, щоб виграти час для більш надійного вирішення.

Давно відомо, що введення великої кількості відбивних частинок у верхні шари атмосфери може охолодити планету. Але у відкритому листі вчені з різних країн кажуть, що подібне рішення не дасть потрібного результату, а може призвести до ще гірших наслідків.

Фото: ISS

Можливі наслідки

Наприклад, такі дії порушать випадання мусонних дощів у Південній Азії та Західній Африці, що знищить посіви, від яких залежать сотні мільйонів людей. Учені також попереджають про те, що якщо заповнення атмосфери частинками, що відбивають світло, раптово припиниться, то існує висока ймовірність того, що температура на планеті швидко збільшиться.

До того ж, технологія сонячної геоінженерії не зупинить збільшення кількості CO2 в атмосфері. Також учені кажуть, що ця технологія позбавить уряди стимулів зі скорочення викидів парникових газів. Учені у своєму листі закликають міжнародне товариство заблокувати фінансування подібних експериментів.

Введення частинок сірки в атмосферу – це лише одна із форм сонячної геоінженерії. Деякі експерти пропонують створити світловідбивні хмари або розмістити гігантські дзеркала в космосі, які відбиватимуть сонячне світло. Найнешкідливішими пропозиціями здаються ті, у яких експерти пропонують зробити білими дахи будинків та дорожні покриття.

Як уже писав Фокус, за прогнозами, 2022 буде одним з найспекотніших на Землі.

Також учені з'ясували, що вперше за 24 тисячі років на Землі відбувається настільки масштабне потепління.