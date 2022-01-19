884 кандидата на место. ЕКА закрывает "горячую вакансию" для полетов на МКС, Луну и Марс

Космическому агентству нужны всего 6 основных астронавтов и 20 резервных. На данном этапе из 23 тысяч отбор прошли 1391 человек.

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало прием заявок от желающих стать астронавтами и полететь на МКС, а потом на Луну, еще в марте 2021 года. Было подано 23 тысячи заявок, из которых отобрали пока что 1391 кандидата в астронавты. Из них ЕКА выберет 6 основных астронавтов и 20 резервных. 39% из прошедших первый этап отбора составляют женщины и 61% мужчины, сообщает Daily Mail.

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В ЕКА проводят отбор потенциальных кандидатов в астронавты. Из оставшихся 1391 человека, только шестеро отправятся на МКС, а потом и на Луну. Уже к осени 2022 года в космическом агентстве должны сформировать новую группу астронавтов, которые начнут подготовку к полетам в космос. До этого, все более тысячи кандидатов в космические путешественники будут проходить психологические, технические и личностные тесты.

Чтобы подать заявку на участие в отборе ЕКА кандидаты должны были иметь либо квалификацию летчика, либо иметь степень магистра или выше в области естественных наук, медицины, инженерии, математики или компьютерных наук.

Заявки на участие в отборе кандидатов в астронавты перестали принимать 18 июня 2021 года, и общее количество заявок составило 23 000 человек по сравнению с 8 413 в 2008 году, когда ЕКА в последний раз проводило отбор.

Процесс отбора астронавтов ЕКА состоит из шести ключевых этапов, во время которых происходит отсеивание неподходящих кандидатов, чтобы к осени 2022 года выйти на количество в 6 основных астронавтов и 20 резервистов.

Фото: wikipedia

Планы ЕКА на будущее

"Первые 5-10 лет астронавты будут летать на МКС, но после этого появится возможность летать на Луну и даже на Марс", — говорит Франк Де Винн из Центра подготовки астронавтов ЕКА.

ЕКА планирует также полеты своих астронавтов на Лунную орбитальную платформу-шлюз известную как Gateway. Эта орбитальная станция будет построена на орбите Луны и будет выполнять функцию пересадочной станции при посадке на Луну, а также в будущем будет промежуточным пунктом при полетах на Марс. Ранее в NASA заявляли, что уже в 2024 году начнется сборка лунной орбитальной станции.

NASA планирует отправить человека на Марс уже в 2035 году, и в ЕКА хотят стать частью этой миссии. Что касается полетов на Луну, то в NASA уже в феврале этого года планируют запустить к Луне первый беспилотный космический корабль "Орион", который выведет в космос ракета Space Launch System. Именно эта ракета по планам NASA будет основным транспортным средством для доставки людей на спутник Земли, а потом и на Марс.

В тоже время исследовательский комитет NASA подготовил специальный отчет, в котором утверждается, что американскому агентству может не хватить астронавтов для будущих амбициозных миссий по покорению Луны и Марса. Фокус уже писал подробно об этой проблеме и способах ее решения.