884 кандидати на місце. ЄКА закриває "гарячу вакансію" для польотів на МКС, Місяць і Марс

Космічному агентству потрібні лише 6 основних астронавтів і 20 резервних. На цьому етапі з 23 тисяч відбір пройшли 1 391 особа.

Європейське космічне агентство (ЄКА) розпочало прийом заявок від охочих стати астронавтами та полетіти на МКС, а потім на Місяць, ще в березні 2021 року. Було подано 23 тисячі заявок, з яких відібрали поки що 1 391 кандидата в астронавти. З них ЄКА обере 6 основних астронавтів і 20 резервних. 39% тих, хто пройшов перший етап відбору, становлять жінки і 61% чоловіки, повідомляє Daily Mail.

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В ЄКА проводять добір потенційних кандидатів в астронавти. З 1 391 особи, котрі залишилися, тільки шестеро вирушать на МКС, а потім і на Місяць. Уже до осені 2022 року в космічному агентстві мають сформувати нову групу астронавтів, які розпочнуть підготовку до польотів у космос. До цього всі понад тисяча кандидатів у космічні мандрівники проходитимуть психологічні, технічні й особистісні тести.

Щоб подати заявку на участь у відборі ЄКА, кандидати повинні були мати або кваліфікацію льотчика, або мати ступінь магістра чи вище в галузі природничих наук, медицини, інженерії, математики або комп'ютерних наук.

Заявки на участь у відборі кандидатів в астронавти припинили приймати 18 червня 2021 року, і загальна кількість заявок становила 23 000 осіб порівняно з 8 413 у 2008 році, коли ЄКА востаннє проводило відбір.

Процес відбору астронавтів ЄКА складається із шести ключових етапів, під час яких відбувається відсіювання невідповідних кандидатів, щоб до осені 2022 року вийти на кількість у 6 основних астронавтів і 20 резервістів.

Фото: wikipedia

Плани ЄКА на майбутнє

"Перші 5-10 років астронавти літатимуть на МКС, але після цього з'явиться можливість літати на Місяць і навіть на Марс", — каже Франк Де Вінн із Центру підготовки астронавтів ЄКА.

ЄКА планує також польоти своїх астронавтів на Місячну орбітальну платформу-шлюз, відому як Gateway. Ця орбітальна станція буде побудована на орбіті Місяця і здійснюватиме функцію пересадочної станції під час посадки на Місяць, а також у майбутньому буде проміжним пунктом при польотах на Марс. Раніше в NASA заявляли, що вже в 2024 році розпочнеться складання місячної орбітальної станції.

NASA планує відправити людину на Марс уже в 2035 році, і в ЄКА хочуть стати частиною цієї місії. Щодо польотів на Місяць, то в NASA вже в лютому цього року планують запустити до Місяця перший безпілотний космічний корабель "Оріон", який виведе в космос ракета Space Launch System. Саме ця ракета за планами NASA буде основним транспортним засобом доставлення людей на супутник Землі, а потім і на Марс.

У той же час дослідницький комітет NASA підготував спеціальний звіт, в якому стверджується, що американському агентству може вистачити астронавтів для майбутніх амбітних місій щодо підкорення Місяця та Марса. Фокус уже писав докладно про цю проблему та способи її вирішення.